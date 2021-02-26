https://ria.ru/20210226/lubyanka-1599134083.html
Более 300 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Более 300 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Более 300 тысяч москвичей уже приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянке, свидетельствуют данные портала "Активный гражданин". РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:57
2021-02-26T16:57
2021-02-26T17:36
россия
музеон
александр невский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
феликс дзержинский
евгений герасимов
дзержинский
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Более 300 тысяч москвичей уже приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянке, свидетельствуют данные портала "Активный гражданин".Голосование началось накануне в 10:00 и продлится на нескольких площадках до 5 марта. На выбор предлагаются два варианта: Феликс Дзержинский и Александр Невский.К 16:45 уже проголосовали 300 008 человек. Пока лидирует Невский — этот вариант выбрали почти 165 тысяч москвичей (55 процентов участников голосования). Видеть на Лубянке памятник Дзержинскому хотят чуть менее 136 тысяч человек (45 процентов).С идеей вернуть на Лубянскую площадь памятник основателю ВЧК выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева. Обращение они направили правительству и мэру Москвы. Глава столичной комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому — основателю и первому руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, из которой выросли НКВД, а потом КГБ, появился на Лубянской площади в 1958 году. Во время августовских событий 1991 года его демонтировали, сейчас он находится в парке "Музеон".
https://ria.ru/20210226/pamyatniki-1598923962.html
https://ria.ru/20210226/pamyatnik-1599111713.html
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россия, музеон, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), феликс дзержинский, евгений герасимов, дзержинский, общество