https://ria.ru/20210226/lubyanka-1599134083.html

Более 300 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

Более 300 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

Более 300 тысяч москвичей уже приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянке, свидетельствуют данные портала "Активный гражданин". РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:57

2021-02-26T16:57

2021-02-26T17:36

россия

музеон

александр невский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

феликс дзержинский

евгений герасимов

дзержинский

общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Более 300 тысяч москвичей уже приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянке, свидетельствуют данные портала "Активный гражданин".Голосование началось накануне в 10:00 и продлится на нескольких площадках до 5 марта. На выбор предлагаются два варианта: Феликс Дзержинский и Александр Невский.К 16:45 уже проголосовали 300 008 человек. Пока лидирует Невский — этот вариант выбрали почти 165 тысяч москвичей (55 процентов участников голосования). Видеть на Лубянке памятник Дзержинскому хотят чуть менее 136 тысяч человек (45 процентов).С идеей вернуть на Лубянскую площадь памятник основателю ВЧК выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева. Обращение они направили правительству и мэру Москвы. Глава столичной комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому — основателю и первому руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, из которой выросли НКВД, а потом КГБ, появился на Лубянской площади в 1958 году. Во время августовских событий 1991 года его демонтировали, сейчас он находится в парке "Музеон".

https://ria.ru/20210226/pamyatniki-1598923962.html

https://ria.ru/20210226/pamyatnik-1599111713.html

россия

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музеон, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), феликс дзержинский, евгений герасимов, дзержинский, общество