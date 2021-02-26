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В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств
В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств
Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Смоленской области по факту нарушения прав граждан на своевременное получение льготных лекарств, сообщило в... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:17
2021-02-26T13:17
смоленская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Смоленской области по факту нарушения прав граждан на своевременное получение льготных лекарств, сообщило в пятницу СУСК по региону.Изначально доследственную проверку начали по сообщениям СМИ о недостатке препаратов для граждан, страдающих диабетом. Дополнительно материалы проверки о нарушении прав граждан на своевременное получение льготных лекарств представила прокуратура региона.Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию закупок. Руководитель регионального СУСК Анатолий Уханов дал указание принять неотложные меры по восстановлению нарушенных прав граждан.
https://ria.ru/20210226/lechenie-1599056945.html
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смоленская область, происшествия

В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств

13:17 26.02.2021
 
© Depositphotos / KallihoraВыбор таблетки
Выбор таблетки - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Depositphotos / Kallihora
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РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Смоленской области по факту нарушения прав граждан на своевременное получение льготных лекарств, сообщило в пятницу СУСК по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - значится в сообщении.
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Изначально доследственную проверку начали по сообщениям СМИ о недостатке препаратов для граждан, страдающих диабетом. Дополнительно материалы проверки о нарушении прав граждан на своевременное получение льготных лекарств представила прокуратура региона.
"По версии следствия, с 01 января по 25 февраля текущего года должностные лица департамента Смоленской области по здравоохранению допустили халатность, выразившуюся в несвоевременном проведении закупочных процедур льготных лекарственных препаратов, а также в несвоевременном обеспечении граждан, в том числе несовершеннолетних и инвалидов, льготными лекарственными препаратами", - отмечает пресс-служба управления.
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Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию закупок. Руководитель регионального СУСК Анатолий Уханов дал указание принять неотложные меры по восстановлению нарушенных прав граждан.
 
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