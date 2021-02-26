https://ria.ru/20210226/lekarstva-1599083882.html

В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств

В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств

Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Смоленской области по факту нарушения прав граждан на своевременное получение льготных лекарств, сообщило в... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:17

2021-02-26T13:17

2021-02-26T13:17

смоленская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Смоленской области по факту нарушения прав граждан на своевременное получение льготных лекарств, сообщило в пятницу СУСК по региону.Изначально доследственную проверку начали по сообщениям СМИ о недостатке препаратов для граждан, страдающих диабетом. Дополнительно материалы проверки о нарушении прав граждан на своевременное получение льготных лекарств представила прокуратура региона.Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию закупок. Руководитель регионального СУСК Анатолий Уханов дал указание принять неотложные меры по восстановлению нарушенных прав граждан.

https://ria.ru/20210226/lechenie-1599056945.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/apteka-1598724418.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, происшествия