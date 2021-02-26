В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств
РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Смоленской области по факту нарушения прав граждан на своевременное получение льготных лекарств, сообщило в пятницу СУСК по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - значится в сообщении.
Изначально доследственную проверку начали по сообщениям СМИ о недостатке препаратов для граждан, страдающих диабетом. Дополнительно материалы проверки о нарушении прав граждан на своевременное получение льготных лекарств представила прокуратура региона.
"По версии следствия, с 01 января по 25 февраля текущего года должностные лица департамента Смоленской области по здравоохранению допустили халатность, выразившуюся в несвоевременном проведении закупочных процедур льготных лекарственных препаратов, а также в несвоевременном обеспечении граждан, в том числе несовершеннолетних и инвалидов, льготными лекарственными препаратами", - отмечает пресс-служба управления.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию закупок. Руководитель регионального СУСК Анатолий Уханов дал указание принять неотложные меры по восстановлению нарушенных прав граждан.