Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/legkovushka-1599141286.html
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с "Газелью"
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с "Газелью"
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил журналистам РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:34
2021-02-26T17:34
россия
миллеровский район
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9002d0b5786b09fbcbfc6b9cba84ad99.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в пятницу днем на 10-м километре автодороги Миллерово-Вешенская. По предварительным данным, "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовой "Газелью".В пятницу на территории Ростовской области наблюдается туман.
https://ria.ru/20210226/podrostki-1599031846.html
россия
миллеровский район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, миллеровский район, ростовская область, происшествия

В Ростовской области один человек погиб в ДТП с "Газелью"

17:34 26.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
Авария произошла в пятницу днем на 10-м километре автодороги Миллерово-Вешенская. По предварительным данным, "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовой "Газелью".
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 08:18
В Улан-Удэ арестовали водителя Lexus после ДТП, где погибли подростки
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, пострадали пять человек - пассажиры "ВАЗ-2115": две женщины, мужчина и ребенок 2007 года рождения, а также водитель "Газели", - сказал представитель ведомства.
В пятницу на территории Ростовской области наблюдается туман.
 
РоссияМиллеровский районРостовская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42В Совете федерации предложили учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния