https://ria.ru/20210226/legkovushka-1599141286.html
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с "Газелью"
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с "Газелью"
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил журналистам РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:34
2021-02-26T17:34
2021-02-26T17:34
россия
миллеровский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в пятницу днем на 10-м километре автодороги Миллерово-Вешенская. По предварительным данным, "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовой "Газелью".В пятницу на территории Ростовской области наблюдается туман.
https://ria.ru/20210226/podrostki-1599031846.html
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россия, миллеровский район, ростовская область, происшествия