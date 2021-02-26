https://ria.ru/20210226/legkovushka-1599141286.html

В Ростовской области один человек погиб в ДТП с "Газелью"

В Ростовской области один человек погиб в ДТП с "Газелью"

Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил журналистам РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:34

2021-02-26T17:34

2021-02-26T17:34

россия

миллеровский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла в пятницу днем на 10-м километре автодороги Миллерово-Вешенская. По предварительным данным, "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовой "Газелью".В пятницу на территории Ростовской области наблюдается туман.

https://ria.ru/20210226/podrostki-1599031846.html

россия

миллеровский район

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миллеровский район, ростовская область, происшествия