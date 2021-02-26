https://ria.ru/20210226/laureat-1599119882.html

Тюменский центр медицины катастроф стал одним из лауреатов конкурса

Тюменский центр медицины катастроф стал одним из лауреатов конкурса

Тюменский территориальный центр медицины катастроф стал одним из победителей конкурса на звание "Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:09

2021-02-26T16:09

2021-02-26T16:09

тюменская область

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тюменская область

общество

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ТЮМЕНЬ, 26 фев — РИА Новости. Тюменский территориальный центр медицины катастроф стал одним из победителей конкурса на звание "Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году", сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.Конкурс, организатором которого выступает Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", проводится с 2004 года. В этом году в нем приняли участие 85 территориальных центров медицины катастроф всех регионов России. Конкурс проходит заочно по представленным в соответствии с положением о конкурсе документам, которые характеризуют и освещают текущую работу центра. Главными критериями оценки конкурсантов являются готовность службы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, уровень развития технологий оказания экстренной медицинской помощи и совершенствования региональной структуры центра.Пресс-служба напоминает, что тюменский центр медицины катастроф был создан в 1995 году на базе отделения экстренной и плановой консультативной помощи (санитарная авиация) и с того момента является структурным подразделением ОКБ №1. Круглосуточно в центре консультируют медицинские специалисты по 22 профилям. Кроме того, одним из главных преимуществ Тюменского центра медицины катастроф является то, что он находится на базе многопрофильной областной больницы. Дополнительно при необходимости поступившему пациенту может быть доступна очная либо онлайн-консультация любого врача.

https://ria.ru/20210224/kompleks-1598810243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тюменская область, общество