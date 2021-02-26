https://ria.ru/20210226/laureat-1599119882.html
Тюменский центр медицины катастроф стал одним из лауреатов конкурса
Тюменский центр медицины катастроф стал одним из лауреатов конкурса
Тюменский территориальный центр медицины катастроф стал одним из победителей конкурса на звание "Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:09
2021-02-26T16:09
2021-02-26T16:09
тюменская область
россия
тюменская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599122073_0:86:1000:649_1920x0_80_0_0_22ff55d65fe85a107febae6c6064c1f9.jpg
ТЮМЕНЬ, 26 фев — РИА Новости. Тюменский территориальный центр медицины катастроф стал одним из победителей конкурса на звание "Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году", сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.Конкурс, организатором которого выступает Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", проводится с 2004 года. В этом году в нем приняли участие 85 территориальных центров медицины катастроф всех регионов России. Конкурс проходит заочно по представленным в соответствии с положением о конкурсе документам, которые характеризуют и освещают текущую работу центра. Главными критериями оценки конкурсантов являются готовность службы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, уровень развития технологий оказания экстренной медицинской помощи и совершенствования региональной структуры центра.Пресс-служба напоминает, что тюменский центр медицины катастроф был создан в 1995 году на базе отделения экстренной и плановой консультативной помощи (санитарная авиация) и с того момента является структурным подразделением ОКБ №1. Круглосуточно в центре консультируют медицинские специалисты по 22 профилям. Кроме того, одним из главных преимуществ Тюменского центра медицины катастроф является то, что он находится на базе многопрофильной областной больницы. Дополнительно при необходимости поступившему пациенту может быть доступна очная либо онлайн-консультация любого врача.
https://ria.ru/20210224/kompleks-1598810243.html
россия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599122073_63:0:951:666_1920x0_80_0_0_b05f36be627e13aabc86937bd3900cb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюменская область, общество
ТЮМЕНЬ, 26 фев — РИА Новости.
Тюменский территориальный центр медицины катастроф стал одним из победителей конкурса на звание "Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации
в 2020 году", сообщает пресс-служба правительства Тюменской области
.
Конкурс, организатором которого выступает Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", проводится с 2004 года. В этом году в нем приняли участие 85 территориальных центров медицины катастроф всех регионов России.
Конкурс проходит заочно по представленным в соответствии с положением о конкурсе документам, которые характеризуют и освещают текущую работу центра. Главными критериями оценки конкурсантов являются готовность службы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, уровень развития технологий оказания экстренной медицинской помощи и совершенствования региональной структуры центра.
Пресс-служба напоминает, что тюменский центр медицины катастроф был создан в 1995 году на базе отделения экстренной и плановой консультативной помощи (санитарная авиация) и с того момента является структурным подразделением ОКБ №1. Круглосуточно в центре консультируют медицинские специалисты по 22 профилям. Кроме того, одним из главных преимуществ Тюменского центра медицины катастроф является то, что он находится на базе многопрофильной областной больницы. Дополнительно при необходимости поступившему пациенту может быть доступна очная либо онлайн-консультация любого врача.