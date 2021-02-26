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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210226/kurs-1599093573.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 87,48 копейки - до 90,3743 рубля, курс доллара - на 96,26 копейки, до... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:01
2021-02-26T14:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 87,48 копейки - до 90,3743 рубля, курс доллара - на 96,26 копейки, до 74,4373 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 92,31 копейки, составив 81,609 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек

14:01 26.02.2021
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 87,48 копейки - до 90,3743 рубля, курс доллара - на 96,26 копейки, до 74,4373 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 92,31 копейки, составив 81,609 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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