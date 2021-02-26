https://ria.ru/20210226/krym-1599181939.html

В посольстве России прокомментировали попытки Киева изменить статус Крыма

В посольстве России прокомментировали попытки Киева изменить статус Крыма

Попытки изменить статус Крымского полуострова обречены на провал, говорится в сообщении посольства РФ на Украине. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T21:46

2021-02-26T21:46

2021-02-26T21:46

россия

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Попытки изменить статус Крымского полуострова обречены на провал, говорится в сообщении посольства РФ на Украине.Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в пятницу на канале в YouTube сказал, что Крым являлся сердцем Украины, а его вхождение в состав России "вырвало сердце" страны, права крымчан нарушаются. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине."Убеждены, что попытки наших партнеров изменить статус Крымского полуострова обречены на провал. Крымчане окончательно определились со своей судьбой и не свернут с выбранного ими пути", - подчеркивается в сообщении.В посольстве РФ напомнили, что решение крымчан о воссоединении с Россией стало "ответом на произошедший в Киеве срежиссированный и профинансированный Западом государственный переворот и неконституционное свержение законно избранной власти, а также на угрозы со стороны воинствующих националистов силой навязать Крыму свои правила и учинить расправу над теми, кто с ними не согласен", а референдум о статусе полуострова был проведен в полном соответствии с нормами международного права.При этом указывается, что в Крыму не наблюдается каких-либо проблем в межнациональных и межконфессиональных отношениях, а власти предметно занимаются обеспечением культурных, религиозных и иных интересов всех национальных меньшинств, в том числе крымских татар."С учетом изложенного не видим каких-либо оснований для острой критики положения дел на полуострове и действий властей по обеспечению необходимых шагов для его устойчивого развития. Призываем украинских официальных представителей и солидаризовавшихся с ними дипломатов западных стран отказаться от предвзятых, не имеющих никакого отношения к действительности оценок ситуации в Крыму, прекратить конфронтационные выпады и вернуться к восстановлению конструктивного российско-украинского диалога с учетом новых реалий", - указали в дипмиссии.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210226/krym-1599163619.html

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599159675.html

https://ria.ru/20210226/krym-1599169427.html

россия

республика крым

украина

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россия, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире