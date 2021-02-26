https://ria.ru/20210226/krym-1599169427.html

В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским

В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев предложил западным политикам для оценки воссоединения Крыма с Россией пообщаться с жителями... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:53

2021-02-26T19:53

2021-02-26T20:32

россия

адальби шхагошев

госдума рф

джо байден

республика крым

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев предложил западным политикам для оценки воссоединения Крыма с Россией пообщаться с жителями полуострова, отметив, что после этого их высказывания будут звучать более объективно.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжит работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине. По словам Байдена, Россия семь лет назад "нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины" присоединением Крыма.Он посоветовал западным политикам для объективной оценки ситуации, связанной с присоединением Крыма к России, пообщаться с крымчанами."Для этого всегда двери открыты… Думаю, что после этого гораздо объективнее будут звучать все их высказывания", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599142902.html

россия

республика крым

сша

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россия, адальби шхагошев, госдума рф, джо байден, республика крым, сша, в мире