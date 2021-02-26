В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
19:53 26.02.2021 (обновлено: 20:32 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев предложил западным политикам для оценки воссоединения Крыма с Россией пообщаться с жителями полуострова, отметив, что после этого их высказывания будут звучать более объективно.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжит работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине. По словам Байдена, Россия семь лет назад "нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины" присоединением Крыма.
"Во-первых, никогда не говори никогда. Во-вторых, для нас не в приоритете высказывания президента США о Крыме, приоритетом номер один является 96% крымчан, которые голосовали на референдуме за присоединение к РФ", - сказал Шхагошев РИА Новости.
Он посоветовал западным политикам для объективной оценки ситуации, связанной с присоединением Крыма к России, пообщаться с крымчанами.
"Для этого всегда двери открыты… Думаю, что после этого гораздо объективнее будут звучать все их высказывания", - добавил парламентарий.