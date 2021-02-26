Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/krym-1599163619.html
В Крыму назвали полуостров "чужеродным органом" для Украины
В Крыму назвали полуостров "чужеродным органом" для Украины
Сенатор от Крыма Сергей Цеков после слов президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Крым всегда был для Украины не сердцем, а "чужеродным органом",... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:13
2021-02-26T19:13
россия
сергей цеков
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a9a9cf7ead908b931010c64ca04bd14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков после слов президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Крым всегда был для Украины не сердцем, а "чужеродным органом", который насильно пересадили.Зеленский в обращении в пятницу на канале в YouTube сказал, что Крым являлся сердцем Украины, а его вхождение в состав России "вырвало сердце" страны, права крымчан нарушаются.По его словам, Зеленский продолжает делать в отношении Крыма громкие и бесчестные заявления.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210226/serdtse-1599159675.html
https://ria.ru/20210226/bayden-1599132019.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e40cfefa78bcc8f4ad0f420c24ed103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей цеков, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

В Крыму назвали полуостров "чужеродным органом" для Украины

19:13 26.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков после слов президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Крым всегда был для Украины не сердцем, а "чужеродным органом", который насильно пересадили.
Зеленский в обращении в пятницу на канале в YouTube сказал, что Крым являлся сердцем Украины, а его вхождение в состав России "вырвало сердце" страны, права крымчан нарушаются.

"Выступление Зеленского - это плач Ярославны. Крым для Украины никогда не был сердцем, скорее чужеродным органом, который насильно пересадили и который Украина отторгала все годы нахождения Крыма в ее составе. Для России же Крым действительно родная, неотъемлемая часть", - отметил РИА Новости Цеков.

По его словам, Зеленский продолжает делать в отношении Крыма громкие и бесчестные заявления.
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 18:57
В России ответили Зеленскому, назвавшему Крым "вырванным сердцем" Украины

"На протяжении 20 с лишним лет Крым вообще не был нужен Украине. Они уничтожали, разрушали и грабили полуостров. И только в 2014 году Крым как духовный центр вернулся обратно в состав России. Сердце на самом деле вырвали у России в 1954 году, когда, не спрашивая крымчан, без проведения референдума полуостров передали в состав УССР", - сказал сенатор.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 16:45
Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским
 
РоссияСергей ЦековВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42В Совете федерации предложили учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния