В Крыму назвали полуостров "чужеродным органом" для Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков после слов президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Крым всегда был для Украины не сердцем, а "чужеродным органом", который насильно пересадили.
Зеленский в обращении в пятницу на канале в YouTube сказал, что Крым являлся сердцем Украины, а его вхождение в состав России "вырвало сердце" страны, права крымчан нарушаются.
"Выступление Зеленского - это плач Ярославны. Крым для Украины никогда не был сердцем, скорее чужеродным органом, который насильно пересадили и который Украина отторгала все годы нахождения Крыма в ее составе. Для России же Крым действительно родная, неотъемлемая часть", - отметил РИА Новости Цеков.
По его словам, Зеленский продолжает делать в отношении Крыма громкие и бесчестные заявления.
"На протяжении 20 с лишним лет Крым вообще не был нужен Украине. Они уничтожали, разрушали и грабили полуостров. И только в 2014 году Крым как духовный центр вернулся обратно в состав России. Сердце на самом деле вырвали у России в 1954 году, когда, не спрашивая крымчан, без проведения референдума полуостров передали в состав УССР", - сказал сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".