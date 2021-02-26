https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599171977.html
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 8,5 тысячи
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 8,5 тысячи
Число случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 8523, скончались 345 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:14
2021-02-26T20:14
2021-02-26T20:14
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ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 8523, скончались 345 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее суточный прирост составил 9985, скончавшихся – 323.Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у более чем 4,1 миллиона человек, общее число скончавшихся составило 122 415.Согласно последним данным британских властей, число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 превысило 19 миллионов человек, обе дозы получили более 736 тысяч человек.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля озвучил план поэтапного ослабления ограничений, в соответствии с которым с 8 марта откроются все школы, с 12 апреля смогут открыться непродовольственные магазины, террасы ресторанов в Англии, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки.С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки. К 21 июня в зависимости от ситуации могут быть сняты ограничения на социальные контакты.
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599141575.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, здоровье - общество, англия, великобритания, в мире