https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599144460.html
В Тюменской области ряд ограничений по COVID-19 продлен до 28 марта
В Тюменской области ряд ограничений по COVID-19 продлен до 28 марта
Ряд ограничительных мер, введенных в Тюменской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продлен до 28 марта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:50
2021-02-26T17:50
2021-02-26T17:50
тюменская область
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg
ТЮМЕНЬ, 26 фев - РИА Новости. Ряд ограничительных мер, введенных в Тюменской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продлен до 28 марта, сообщает пресс-служба областного правительства. В области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и людных местах. Все предприятия и организации по-прежнему обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Люди старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции."Хотя заболеваемость COVID-19 в регионе снижается, говорить о пандемии в прошедшем времени рано. Все действующие в регионе ограничения направлены на сохранение жизней и здоровья людей", — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
https://ria.ru/20210226/laureat-1599119882.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_0460db855926f50226c0a7f4dfc4d386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор