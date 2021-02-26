https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599144460.html

В Тюменской области ряд ограничений по COVID-19 продлен до 28 марта

В Тюменской области ряд ограничений по COVID-19 продлен до 28 марта

Ряд ограничительных мер, введенных в Тюменской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продлен до 28 марта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:50

2021-02-26T17:50

2021-02-26T17:50

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 26 фев - РИА Новости. Ряд ограничительных мер, введенных в Тюменской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продлен до 28 марта, сообщает пресс-служба областного правительства. В области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и людных местах. Все предприятия и организации по-прежнему обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Люди старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции."Хотя заболеваемость COVID-19 в регионе снижается, говорить о пандемии в прошедшем времени рано. Все действующие в регионе ограничения направлены на сохранение жизней и здоровья людей", — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

https://ria.ru/20210226/laureat-1599119882.html

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2021

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александр моор