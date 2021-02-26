https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599141575.html

В Бельгии выявили британский штамм у большинства новых больных COVID-19

В Бельгии выявили британский штамм у большинства новых больных COVID-19

Бельгийский антикризисный штаб сообщил о незначительном росте распространения коронавируса в стране, при этом более половины новых случаев приходятся на... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:35

2021-02-26T17:35

2021-02-26T17:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

бельгия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Бельгийский антикризисный штаб сообщил о незначительном росте распространения коронавируса в стране, при этом более половины новых случаев приходятся на "британский" штамм."По нашим данным, на прошлой неделе более 53% случаев заражения были вызваны британским вариантом", - сказал на пресс-конференции представитель штаба Стивен Ван Гухт.Неделей ранее этот показатель составлял менее 40%. "Рост новых случаев фиксируется на фоне снижения количества тестов. Это может свидетельствовать как о более агрессивном варианте, так о и менее строгом соблюдении мер", - добавил бельгийский представитель.В Бельгии в настоящее время выявляется около 2300 новых случаев коронавируса ежедневно.С начала пандемии коронавируса в этой стране скончались более 22 тысяч человек.

https://ria.ru/20210226/dyavol-1599106486.html

бельгия

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коронавирус covid-19, бельгия, в мире