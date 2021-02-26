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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599141575.html
В Бельгии выявили британский штамм у большинства новых больных COVID-19
В Бельгии выявили британский штамм у большинства новых больных COVID-19
Бельгийский антикризисный штаб сообщил о незначительном росте распространения коронавируса в стране, при этом более половины новых случаев приходятся на... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:35
2021-02-26T17:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Бельгийский антикризисный штаб сообщил о незначительном росте распространения коронавируса в стране, при этом более половины новых случаев приходятся на "британский" штамм."По нашим данным, на прошлой неделе более 53% случаев заражения были вызваны британским вариантом", - сказал на пресс-конференции представитель штаба Стивен Ван Гухт.Неделей ранее этот показатель составлял менее 40%. "Рост новых случаев фиксируется на фоне снижения количества тестов. Это может свидетельствовать как о более агрессивном варианте, так о и менее строгом соблюдении мер", - добавил бельгийский представитель.В Бельгии в настоящее время выявляется около 2300 новых случаев коронавируса ежедневно.С начала пандемии коронавируса в этой стране скончались более 22 тысяч человек.
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коронавирус covid-19, бельгия, в мире

В Бельгии выявили британский штамм у большинства новых больных COVID-19

17:35 26.02.2021
 
CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at BlankenbergeБельгийская скорая помощь
Бельгийская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at Blankenberge
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Бельгийский антикризисный штаб сообщил о незначительном росте распространения коронавируса в стране, при этом более половины новых случаев приходятся на "британский" штамм.
"По нашим данным, на прошлой неделе более 53% случаев заражения были вызваны британским вариантом", - сказал на пресс-конференции представитель штаба Стивен Ван Гухт.
Неделей ранее этот показатель составлял менее 40%. "Рост новых случаев фиксируется на фоне снижения количества тестов. Это может свидетельствовать как о более агрессивном варианте, так о и менее строгом соблюдении мер", - добавил бельгийский представитель.
В Бельгии в настоящее время выявляется около 2300 новых случаев коронавируса ежедневно.
С начала пандемии коронавируса в этой стране скончались более 22 тысяч человек.
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