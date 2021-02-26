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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599054819.html
В Москве за сутки госпитализировали 788 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 788 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 788 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:09
2021-02-26T11:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 788 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице скончались 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 788 человек с COVID-19

11:09 26.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 788 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровели ещё 2432 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 893 871. В Москве выявлено 1336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 788 человек", - говорится в сообщении.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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Эпидемиолог заявил, что коронавирус станет сезонным
Отмечается, что в столице скончались 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
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