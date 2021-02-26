https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599054819.html
В Москве за сутки госпитализировали 788 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 788 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 788 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:09
2021-02-26T11:09
2021-02-26T11:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 788 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице скончались 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599054223.html
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коронавирус в россии, москва