https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599053649.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:04
2021-02-26T11:04
2021-02-26T11:04
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Республика Хакасия - 0,04%, 3. Магаданская область, Республика Адыгея - 0,05%" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598859088.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, республика тыва