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Попова сравнила ситуацию с коронавирусом в России и в мире
Попова сравнила ситуацию с коронавирусом в России и в мире
Россия сегодня демонстрирует хороший результат в прохождении эпидпроцесса, значительно лучше, чем в большинстве стран мира, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:50
2021-02-26T09:50
2021-02-26T10:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия сегодня демонстрирует хороший результат в прохождении эпидпроцесса, значительно лучше, чем в большинстве стран мира, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это результат наших учёных и практиков", - сказала Попова на открытии выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии, в Российском историческом обществе.Она уточнила, что вакцинация от коронавируса тремя вакцинами в России - это невероятный результат, которым можно гордиться.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)