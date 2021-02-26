https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599039719.html

В Москве оценили готовность к борьбе с "британским" штаммом коронавируса

В Москве оценили готовность к борьбе с "британским" штаммом коронавируса

Москва готова к британскому штамму коронавируса: развёрнуто достаточное количество коек, а врачами накоплен огромный опыт, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:45

2021-02-26T09:45

2021-02-26T09:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва готова к британскому штамму коронавируса: развёрнуто достаточное количество коек, а врачами накоплен огромный опыт, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации."В Москве на сегодняшний день развёрнуто достаточное количество коек для приема пациентов с коронавирусом. Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с COVID накоплен огромный опыт. Более того, положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет сейчас выводить из работы с коронавирусом профильные стационары", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что набирает обороты и массовая вакцинация населения от COVID-19: всего в Москве привито уже почти 600 тысяч горожан.

https://ria.ru/20210221/test-1598460151.html

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2021

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