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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599039719.html
В Москве оценили готовность к борьбе с "британским" штаммом коронавируса
В Москве оценили готовность к борьбе с "британским" штаммом коронавируса
Москва готова к британскому штамму коронавируса: развёрнуто достаточное количество коек, а врачами накоплен огромный опыт, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:45
2021-02-26T09:53
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва готова к британскому штамму коронавируса: развёрнуто достаточное количество коек, а врачами накоплен огромный опыт, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации."В Москве на сегодняшний день развёрнуто достаточное количество коек для приема пациентов с коронавирусом. Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с COVID накоплен огромный опыт. Более того, положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет сейчас выводить из работы с коронавирусом профильные стационары", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что набирает обороты и массовая вакцинация населения от COVID-19: всего в Москве привито уже почти 600 тысяч горожан.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве оценили готовность к борьбе с "британским" штаммом коронавируса

09:45 26.02.2021 (обновлено: 09:53 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва готова к британскому штамму коронавируса: развёрнуто достаточное количество коек, а врачами накоплен огромный опыт, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации.
"В Москве на сегодняшний день развёрнуто достаточное количество коек для приема пациентов с коронавирусом. Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с COVID накоплен огромный опыт. Более того, положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет сейчас выводить из работы с коронавирусом профильные стационары", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что набирает обороты и массовая вакцинация населения от COVID-19: всего в Москве привито уже почти 600 тысяч горожан.
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21 февраля, 11:16Распространение коронавируса
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