https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599032570.html

В Германии за сутки выявили около десяти тысяч случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили около десяти тысяч случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 9997, умерли 394 заболевших, следует из данных института Роберта... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:30

2021-02-26T08:30

2021-02-26T08:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 9997, умерли 394 заболевших, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Накануне в ФРГ было зафиксировано 11 869 случаев заражения коронавирусом.По данным института, в общей сложности в Германии коронавирусом заразились 2 424 684 человека, 69 519 человек с диагностированным COVID-19 скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20210224/merkel-1598818841.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире