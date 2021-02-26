https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599032570.html
В Германии за сутки выявили около десяти тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили около десяти тысяч случаев COVID-19
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 9997, умерли 394 заболевших, следует из данных института Роберта... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:30
2021-02-26T08:30
2021-02-26T08:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 9997, умерли 394 заболевших, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Накануне в ФРГ было зафиксировано 11 869 случаев заражения коронавирусом.По данным института, в общей сложности в Германии коронавирусом заразились 2 424 684 человека, 69 519 человек с диагностированным COVID-19 скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
https://ria.ru/20210224/merkel-1598818841.html
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коронавирус covid-19, германия, в мире