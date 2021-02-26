https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599023619.html

В Алжире обнаружили "британский" штамм коронавируса

В Алжире обнаружили "британский" штамм коронавируса

Британский штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Алжире, сообщил в ночь на пятницу Институт Пастера, входящий в структуру минздрава. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T02:54

2021-02-26T02:54

2021-02-26T02:54

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алжир (республика)

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598357344_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_5ca8c35b28324579f3a69564b47baafb.jpg

КАИР, 26 фев – РИА Новости. Британский штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Алжире, сообщил в ночь на пятницу Институт Пастера, входящий в структуру минздрава.Один из заболевших прибыл из Франции на похороны отца, второй – пациент больницы города Шерага на севере Алжира.Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 112 тысяч, включая около 77 тысяч случаев выздоровления и 2973 случая с летальным исходом.

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598710815.html

алжир (республика)

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алжир (республика), франция, в мире