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https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599023619.html
В Алжире обнаружили "британский" штамм коронавируса
В Алжире обнаружили "британский" штамм коронавируса
Британский штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Алжире, сообщил в ночь на пятницу Институт Пастера, входящий в структуру минздрава. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T02:54
2021-02-26T02:54
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алжир (республика)
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КАИР, 26 фев – РИА Новости. Британский штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Алжире, сообщил в ночь на пятницу Институт Пастера, входящий в структуру минздрава.Один из заболевших прибыл из Франции на похороны отца, второй – пациент больницы города Шерага на севере Алжира.Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 112 тысяч, включая около 77 тысяч случаев выздоровления и 2973 случая с летальным исходом.
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598710815.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алжир (республика), франция, в мире

В Алжире обнаружили "британский" штамм коронавируса

02:54 26.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАИР, 26 фев – РИА Новости. Британский штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Алжире, сообщил в ночь на пятницу Институт Пастера, входящий в структуру минздрава.
"Девятнадцатого февраля выявлены с помощью ПЦР-теста два случая нового британского штамма коронавируса", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Один из заболевших прибыл из Франции на похороны отца, второй – пациент больницы города Шерага на севере Алжира.
Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 112 тысяч, включая около 77 тысяч случаев выздоровления и 2973 случая с летальным исходом.
Медицинская бригада в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы SSM Health St. Anthony в Оклахома-Сити, СЩА - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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