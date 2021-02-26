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В Алжире обнаружили "британский" штамм коронавируса
В Алжире обнаружили "британский" штамм коронавируса
Британский штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Алжире, сообщил в ночь на пятницу Институт Пастера, входящий в структуру минздрава. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T02:54
2021-02-26T02:54
2021-02-26T02:54
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КАИР, 26 фев – РИА Новости. Британский штамм коронавируса впервые обнаружен у двух человек в Алжире, сообщил в ночь на пятницу Институт Пастера, входящий в структуру минздрава.Один из заболевших прибыл из Франции на похороны отца, второй – пациент больницы города Шерага на севере Алжира.Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 112 тысяч, включая около 77 тысяч случаев выздоровления и 2973 случая с летальным исходом.
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598710815.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алжир (республика), франция, в мире