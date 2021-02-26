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https://ria.ru/20210226/kontslager-1599106876.html
Россия будет добиваться от ФРГ обвинений 95-летнему охраннику концлагеря
Россия будет добиваться от ФРГ обвинений 95-летнему охраннику концлагеря
Российские власти намерены добиваться предъявления обвинений 95-летнему немцу, в годы Второй мировой войны служившему в охране концлагеря в Саксонии и... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:58
2021-02-26T14:58
россия
мария захарова
министерство юстиции сша
вторая мировая война (1939-1945)
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские власти намерены добиваться предъявления обвинений 95-летнему немцу, в годы Второй мировой войны служившему в охране концлагеря в Саксонии и высланному министерством юстиции из США в Германию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обратили внимание на решение министерства юстиции США выслать в ФРГ 95-летнего нацистского преступника Фридриха Бергера. Мы приветствуем данное решение министерства юстиции США. По имеющейся информации, Фридрих Бергер находится на пенсионном обеспечении Германии, в том числе с учетом его службы в годы войны. По прибытии в ФРГ его лишь допросили и не взяли под стражу. По сообщениям ряда СМИ со ссылкой на немецкую прокуратуру, дело против нациста было прекращено за отсутствием доказательств вины. Со своей стороны намерены настойчиво добиваться от германских властей прояснения ситуации вокруг Фридриха Бергера и предъявления ему официальных обвинений", - сказала Захарова.Официальный представитель МИД добавила, что "зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности", позиция России в данном вопросе непреклонна.Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выслали в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Бергера. Решение о депортации было принято в прошлом году, американские власти тогда указали, что военные преступники не могут найти в Соединенных Штатах защиты. По данным американских органов правосудия, Бергер работал охранником концлагеря недалеко от Меппена в Нижней Саксонии и, таким образом, являлся "активным участником одной из самых мрачных глав в истории человечества".Сам Бергер, который в 1959 году переехал в американский штат Теннесси и долгие годы продолжал получать пенсию из ФРГ, не стал отрицать, что являлся охранником концлагеря, однако пытался оправдаться тем, что всего лишь выполнял приказы начальства. В ходе судебного процесса он отмечал, что в то время ему было всего 19 лет.Бергер охранял внешний лагерь концлагеря Нойенгамме, в котором, согласно данным властей США, евреи, поляки, русские, датчане, голландцы и французы содержались в "ужасных" условиях и работали "до изнеможения и смерти".По информации журнала Spiegel, пока неизвестно, предстанет ли Бергер перед судом в ФРГ. В декабре прокуратура в городе Целле сообщила, что разбирательство против Бергера прекращено за отсутствием доказательств.
https://ria.ru/20210222/kontslager-1598527111.html
https://ria.ru/20200413/1569940554.html
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россия, мария захарова, министерство юстиции сша, вторая мировая война (1939-1945), германия, сша, в мире

Россия будет добиваться от ФРГ обвинений 95-летнему охраннику концлагеря

14:58 26.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские власти намерены добиваться предъявления обвинений 95-летнему немцу, в годы Второй мировой войны служившему в охране концлагеря в Саксонии и высланному министерством юстиции из США в Германию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на решение министерства юстиции США выслать в ФРГ 95-летнего нацистского преступника Фридриха Бергера. Мы приветствуем данное решение министерства юстиции США. По имеющейся информации, Фридрих Бергер находится на пенсионном обеспечении Германии, в том числе с учетом его службы в годы войны. По прибытии в ФРГ его лишь допросили и не взяли под стражу. По сообщениям ряда СМИ со ссылкой на немецкую прокуратуру, дело против нациста было прекращено за отсутствием доказательств вины. Со своей стороны намерены настойчиво добиваться от германских властей прояснения ситуации вокруг Фридриха Бергера и предъявления ему официальных обвинений", - сказала Захарова.
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В России оценили высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
Официальный представитель МИД добавила, что "зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности", позиция России в данном вопросе непреклонна.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выслали в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Бергера. Решение о депортации было принято в прошлом году, американские власти тогда указали, что военные преступники не могут найти в Соединенных Штатах защиты. По данным американских органов правосудия, Бергер работал охранником концлагеря недалеко от Меппена в Нижней Саксонии и, таким образом, являлся "активным участником одной из самых мрачных глав в истории человечества".
Сам Бергер, который в 1959 году переехал в американский штат Теннесси и долгие годы продолжал получать пенсию из ФРГ, не стал отрицать, что являлся охранником концлагеря, однако пытался оправдаться тем, что всего лишь выполнял приказы начальства. В ходе судебного процесса он отмечал, что в то время ему было всего 19 лет.
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Бергер охранял внешний лагерь концлагеря Нойенгамме, в котором, согласно данным властей США, евреи, поляки, русские, датчане, голландцы и французы содержались в "ужасных" условиях и работали "до изнеможения и смерти".
По информации журнала Spiegel, пока неизвестно, предстанет ли Бергер перед судом в ФРГ. В декабре прокуратура в городе Целле сообщила, что разбирательство против Бергера прекращено за отсутствием доказательств.
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство юстиции СШАВторая мировая война (1939-1945)ГерманияСШАВ мире
 
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