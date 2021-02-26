https://ria.ru/20210226/konferentsiya-1599145350.html
Воспитание молодежи в системе казачьего образования обсудили в ОП РФ
Воспитание молодежи в системе казачьего образования обсудили в ОП РФ
26 февраля в Общественной палате РФ прошла научно-практическая конференция "К 800-летию св. блгв. князя Александра Невского. Воспитание и подготовка к служению... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:53
2021-02-26T17:53
2021-02-26T17:53
российское казачество
российское казачество
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русская православная церковь
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. 26 февраля в Общественной палате РФ прошла научно-практическая конференция "К 800-летию св. блгв. князя Александра Невского. Воспитание и подготовка к служению Отечеству на примере образов святых и героев-казаков".В ходе конференции обсудили духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в системе казачьего образования на примере образов святых и героев-казаков, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества. По мнению участников, важно масштабировать существующие наработки и распространять их не только среди казаков, но и среди российской молодежи.По мнению депутата Государственной Думы РФ Виктора Водолацкого, без формирования устойчивого вектора развития населения России на принципах духовно-нравственного преображения невозможно добиться позитивных перемен в обществе и сохранить крепкой и единой страну."Или мы будем строить сильное государство, или через 20–30 лет от нашего государства может ничего не остаться. Потому что государство, у которого нет идеологии, долго не живет", – подчеркнул он. По итогам научно-практической конференции будет подготовлен сборник докладов. Также будет продолжена работа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.Конференция прошла в очно-заочной форме. В ней приняли участие более 200 человек. Организаторами выступили Синодальный комитет Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам благотворительности и социальной работе и Всемирный русский народный собор.
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российское казачество, россия, русская православная церковь
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. 26 февраля в Общественной палате РФ прошла научно-практическая конференция "К 800-летию св. блгв. князя Александра Невского. Воспитание и подготовка к служению Отечеству на примере образов святых и героев-казаков".
В ходе конференции обсудили духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в системе казачьего образования на примере образов святых и героев-казаков, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества. По мнению участников, важно масштабировать существующие наработки и распространять их не только среди казаков, но и среди российской молодежи.
"Нравственные убеждения молодежи во многом складываются под влиянием людей, на которых они хотели бы быть похожими. Поэтому и воспитывать подрастающее поколение необходимо на лучших образцах служения Отчизне, определения их роли в важнейших событиях страны", – отметил в своем докладе председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
По мнению депутата Государственной Думы РФ Виктора Водолацкого, без формирования устойчивого вектора развития населения России на принципах духовно-нравственного преображения невозможно добиться позитивных перемен в обществе и сохранить крепкой и единой страну.
"Или мы будем строить сильное государство, или через 20–30 лет от нашего государства может ничего не остаться. Потому что государство, у которого нет идеологии, долго не живет", – подчеркнул он.
По итогам научно-практической конференции будет подготовлен сборник докладов. Также будет продолжена работа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Конференция прошла в очно-заочной форме. В ней приняли участие более 200 человек.
Организаторами выступили Синодальный комитет Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам благотворительности и социальной работе и Всемирный русский народный собор.