https://ria.ru/20210226/kofe-1599058609.html
Врач рассказала, помогает ли кофе сжигать жир
Врач рассказала, помогает ли кофе сжигать жир
Врач-терапевт и кардиолог Татьяна Романенко в беседе с "Аргументами и Фактами" рассказала о влиянии кофе на метаболизм. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:28
2021-02-26T11:28
2021-02-26T11:28
татьяна романенко
кофе
метаболизм
кофеин
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Врач-терапевт и кардиолог Татьяна Романенко в беседе с "Аргументами и Фактами" рассказала о влиянии кофе на метаболизм.Она отметила, что кофеин угнетает фермент фосфодиэстераза, что приводит к накоплению в клетках циклического аденозинмонофосфата. Из-за этого усиливается распад гликогена, который еще называют легкоиспользуемым источником энергии. Организм, как пояснила Романенко, по-разному использует запасы гликогена, и многое зависит от особенностей клетки.В мышцах количество гликогена уменьшается при физических нагрузках: во время длительных или напряженных тренировок. Как пояснила врач, распад гликогена активируется, если в клетке и в крови есть недостаток глюкозы — такой процесс происходит и при голодании."При этом уровень глюкозы крови „целенаправленно“ поддерживает только печень, в которой имеется глюкозо-6-фосфатаза, гидролизующая фосфатный эфир глюкозы", — пояснила терапевт, отметив, что кофеин тормозит фермент фосфодиэстераза и стимулирует обмен веществ в организме и тканях, в том числе и получение энергии из жиров.По словам врача, в зернах кофе содержится один-два процента кофеина, а в чае — более двух процентов.Врач предупредила, что кроме ускорения метаболизма кофе может привести к бессоннице, тахикардии, аритмии, тошноте и другим проблемам, поэтому стоит осторожно относиться к этому напитку. Также стоит ограничить потребление кофе людям с проблемами желчно-кишечного тракта, а также с сердечно-сосудистыми патологиями.
https://ria.ru/20210217/kofein-1597802387.html
https://ria.ru/20210117/kofe-1593406666.html
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татьяна романенко, кофе, метаболизм, кофеин, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Врач-терапевт и кардиолог Татьяна Романенко
в беседе с "Аргументами и Фактами
" рассказала о влиянии кофе
на метаболизм
.
Она отметила, что кофеин угнетает фермент фосфодиэстераза, что приводит к накоплению в клетках циклического аденозинмонофосфата. Из-за этого усиливается распад гликогена, который еще называют легкоиспользуемым источником энергии.
Организм, как пояснила Романенко, по-разному использует запасы гликогена, и многое зависит от особенностей клетки.
"Гликоген печени расщепляется при снижении концентрации глюкозы в крови, прежде всего речь идет про перерывы между приемами пищи", — рассказала врач, отметив, что через 12-18 часов голодания запасы гликогена снижаются.
В мышцах количество гликогена уменьшается при физических нагрузках: во время длительных или напряженных тренировок. Как пояснила врач, распад гликогена активируется, если в клетке и в крови есть недостаток глюкозы — такой процесс происходит и при голодании.
"При этом уровень глюкозы крови „целенаправленно“ поддерживает только печень, в которой имеется глюкозо-6-фосфатаза, гидролизующая фосфатный эфир глюкозы", — пояснила терапевт, отметив, что кофеин тормозит фермент фосфодиэстераза и стимулирует обмен веществ в организме и тканях, в том числе и получение энергии из жиров.
По словам врача, в зернах кофе содержится один-два процента кофеина, а в чае — более двух процентов.
Врач предупредила, что кроме ускорения метаболизма кофе может привести к бессоннице, тахикардии, аритмии, тошноте и другим проблемам, поэтому стоит осторожно относиться к этому напитку. Также стоит ограничить потребление кофе людям с проблемами желчно-кишечного тракта, а также с сердечно-сосудистыми патологиями.