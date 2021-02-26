https://ria.ru/20210226/kofe-1599058609.html

Врач рассказала, помогает ли кофе сжигать жир

Врач рассказала, помогает ли кофе сжигать жир

Врач-терапевт и кардиолог Татьяна Романенко в беседе с "Аргументами и Фактами" рассказала о влиянии кофе на метаболизм. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:28

2021-02-26T11:28

2021-02-26T11:28

татьяна романенко

кофе

метаболизм

кофеин

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Врач-терапевт и кардиолог Татьяна Романенко в беседе с "Аргументами и Фактами" рассказала о влиянии кофе на метаболизм.Она отметила, что кофеин угнетает фермент фосфодиэстераза, что приводит к накоплению в клетках циклического аденозинмонофосфата. Из-за этого усиливается распад гликогена, который еще называют легкоиспользуемым источником энергии. Организм, как пояснила Романенко, по-разному использует запасы гликогена, и многое зависит от особенностей клетки.В мышцах количество гликогена уменьшается при физических нагрузках: во время длительных или напряженных тренировок. Как пояснила врач, распад гликогена активируется, если в клетке и в крови есть недостаток глюкозы — такой процесс происходит и при голодании."При этом уровень глюкозы крови „целенаправленно“ поддерживает только печень, в которой имеется глюкозо-6-фосфатаза, гидролизующая фосфатный эфир глюкозы", — пояснила терапевт, отметив, что кофеин тормозит фермент фосфодиэстераза и стимулирует обмен веществ в организме и тканях, в том числе и получение энергии из жиров.По словам врача, в зернах кофе содержится один-два процента кофеина, а в чае — более двух процентов.Врач предупредила, что кроме ускорения метаболизма кофе может привести к бессоннице, тахикардии, аритмии, тошноте и другим проблемам, поэтому стоит осторожно относиться к этому напитку. Также стоит ограничить потребление кофе людям с проблемами желчно-кишечного тракта, а также с сердечно-сосудистыми патологиями.

https://ria.ru/20210217/kofein-1597802387.html

https://ria.ru/20210117/kofe-1593406666.html

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татьяна романенко, кофе, метаболизм, кофеин, здоровье - общество, общество