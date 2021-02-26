https://ria.ru/20210226/kirkorov-1599075349.html

Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном конкурсе

Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном конкурсе

Филипп Киркоров, который станет одним из ста судей в третьем сезоне вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России", перед премьерой передачи рассказал, как... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:02

2021-02-26T16:02

2021-02-26T16:02

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Филипп Киркоров, который станет одним из ста судей в третьем сезоне вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России", перед премьерой передачи рассказал, как однажды чуть не потерял сознание во время музыкального конкурса, сообщает пресс-служба телеканала. Сидя на 12-метровой трибуне, где располагается жюри, артист вспомнил свое участие в телепрограмме "Шире круг". 16-летний исполнитель тогда так перенервничал, что ему стало дурно прямо на сцене. Певец уверен, что вести себя свободно на сцене можно только если "получаешь удовольствие от того, что делаешь". "Когда очень стараешься, из кожи вон лезешь — у меня лично ничего не получается, а когда ты кайфуешь от того, что делаешь — то и сто, и десять раз по сто и тысяча раз по сто — они все твои", — уверен Киркоров.В пресс-службе уточняют, в каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" на сцену выходят восемь конкурсантов, а сотня оценивает их номера, но не баллами, а голосами. Чем больше членов жюри встанут на ноги, тем больше шансов у вокалиста выйти в финал и выиграть денежный приз. Возглавляет сотню экспертов Сергей Лазарев, ведет шоу Николай Басков.Премьера конкурса состоится 28 февраля в 17:45 на телеканале "Россия".

https://ria.ru/20210216/vsevmeste-1597595474.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, россия-1 (телеканал), знаменитости, звезды, шоу-бизнес, филипп киркоров