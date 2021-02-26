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Шоубиз
https://ria.ru/20210226/kirkorov-1599075349.html
Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном конкурсе
Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном конкурсе
Филипп Киркоров, который станет одним из ста судей в третьем сезоне вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России", перед премьерой передачи рассказал, как... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:02
2021-02-26T16:02
музыка
новости культуры
россия-1 (телеканал)
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шоубиз
шоу-бизнес
филипп киркоров
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Филипп Киркоров, который станет одним из ста судей в третьем сезоне вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России", перед премьерой передачи рассказал, как однажды чуть не потерял сознание во время музыкального конкурса, сообщает пресс-служба телеканала. Сидя на 12-метровой трибуне, где располагается жюри, артист вспомнил свое участие в телепрограмме "Шире круг". 16-летний исполнитель тогда так перенервничал, что ему стало дурно прямо на сцене. Певец уверен, что вести себя свободно на сцене можно только если "получаешь удовольствие от того, что делаешь". "Когда очень стараешься, из кожи вон лезешь — у меня лично ничего не получается, а когда ты кайфуешь от того, что делаешь — то и сто, и десять раз по сто и тысяча раз по сто — они все твои", — уверен Киркоров.В пресс-службе уточняют, в каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" на сцену выходят восемь конкурсантов, а сотня оценивает их номера, но не баллами, а голосами. Чем больше членов жюри встанут на ноги, тем больше шансов у вокалиста выйти в финал и выиграть денежный приз. Возглавляет сотню экспертов Сергей Лазарев, ведет шоу Николай Басков.Премьера конкурса состоится 28 февраля в 17:45 на телеканале "Россия".
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музыка, новости культуры, россия-1 (телеканал), знаменитости, звезды, шоу-бизнес, филипп киркоров

Киркоров рассказал, как чуть не потерял сознание на музыкальном конкурсе

16:02 26.02.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Филипп Киркоров на шоу "Ну-ка, все вместе"
Филипп Киркоров на шоу Ну-ка, все вместе - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Филипп Киркоров, который станет одним из ста судей в третьем сезоне вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России", перед премьерой передачи рассказал, как однажды чуть не потерял сознание во время музыкального конкурса, сообщает пресс-служба телеканала.
Сидя на 12-метровой трибуне, где располагается жюри, артист вспомнил свое участие в телепрограмме "Шире круг". 16-летний исполнитель тогда так перенервничал, что ему стало дурно прямо на сцене.

"Честно скажу — мне в конкурсах никогда не везло. Может, потому, что я всегда очень волновался и это мешало. Потом с годами я поборол это чувство, оно перешло в ответственность — что несколько иное", — процитировали Киркорова в пресс-службе.

Певец уверен, что вести себя свободно на сцене можно только если "получаешь удовольствие от того, что делаешь".
"Когда очень стараешься, из кожи вон лезешь — у меня лично ничего не получается, а когда ты кайфуешь от того, что делаешь — то и сто, и десять раз по сто и тысяча раз по сто — они все твои", — уверен Киркоров.
В пресс-службе уточняют, в каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" на сцену выходят восемь конкурсантов, а сотня оценивает их номера, но не баллами, а голосами. Чем больше членов жюри встанут на ноги, тем больше шансов у вокалиста выйти в финал и выиграть денежный приз.
Возглавляет сотню экспертов Сергей Лазарев, ведет шоу Николай Басков.
Премьера конкурса состоится 28 февраля в 17:45 на телеканале "Россия".
Шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 10:36Шоубиз
Стало известно, кого ждать в новом сезоне шоу "Ну-ка, все вместе!"
 
ШоубизМузыкаНовости культурыРоссия-1 (телеканал)Знаменитостизвездышоу-бизнесФилипп Киркоров
 
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