Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Зима сезона 2020/2021 не была слишком холодной, но показалась таковой россиянам. Почему, объяснил в интервью радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
С точки зрения специалистов, нынешняя зима была в пределах нормы, а россияне в большинстве своем вспоминают аномальные холода и небывалые снегопады. Чтобы понять, какой на самом деле была зима, рассказал Кокорин, нужно сравнить температурные показатели, полученные за три последних месяца, со средними показателями за отрезок с 1961 по 1990 год, как это делают Всемирная метеорологическая служба и Росгидромет.
"Тогда было существенно холоднее. Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта кажется нам особенно холодной, хотя ничего особенного не было", – сказал Кокорин.
Он отметил, что в последние годы зимы чаще бывают или холодными, или теплыми, но не "средними". По его словам, это происходит из-за того, что на естественные вариации и колебания погоды существенное влияние оказал человек. Климатическая система получила толчок от человечества, считает представитель Всемирного фонда дикой природы.
"Мы совсем немного, всего на 5 процентов
усилили парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлива. Мы сжигали уголь, нефть и газ и таким образом создавали углекислый газ и повышали среднюю температуру зим. Также создался дисбаланс, то есть стало меньше средних зим, но больше достаточно холодных или достаточно теплых. Толчок дает раскачку системы", – объяснил Кокорин.
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