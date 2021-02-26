https://ria.ru/20210226/kholod-1599008048.html

Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной

Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной

Зима сезона 2020/2021 не была слишком холодной, но показалась таковой россиянам. Почему, объяснил в интервью радио Sputnik директор программы "Климат и... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T04:10

2021-02-26T04:10

2021-02-26T04:10

россия

погода

алексей кокорин

всемирный фонд дикой природы

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

общество

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Зима сезона 2020/2021 не была слишком холодной, но показалась таковой россиянам. Почему, объяснил в интервью радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.С точки зрения специалистов, нынешняя зима была в пределах нормы, а россияне в большинстве своем вспоминают аномальные холода и небывалые снегопады. Чтобы понять, какой на самом деле была зима, рассказал Кокорин, нужно сравнить температурные показатели, полученные за три последних месяца, со средними показателями за отрезок с 1961 по 1990 год, как это делают Всемирная метеорологическая служба и Росгидромет. Он отметил, что в последние годы зимы чаще бывают или холодными, или теплыми, но не "средними". По его словам, это происходит из-за того, что на естественные вариации и колебания погоды существенное влияние оказал человек. Климатическая система получила толчок от человечества, считает представитель Всемирного фонда дикой природы. "Мы совсем немного, всего на 5 процентов усилили парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлива. Мы сжигали уголь, нефть и газ и таким образом создавали углекислый газ и повышали среднюю температуру зим. Также создался дисбаланс, то есть стало меньше средних зим, но больше достаточно холодных или достаточно теплых. Толчок дает раскачку системы", – объяснил Кокорин.

https://ria.ru/20210225/klimat-1598858921.html

https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, алексей кокорин, всемирный фонд дикой природы, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество