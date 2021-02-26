https://ria.ru/20210226/khischenie-1599025682.html
Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
Бывшая начальница отделения почтовой связи в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края украла у АО "Почта России" более 3 миллионов рублей, ей... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:54
2021-02-26T03:54
2021-02-26T03:54
россия
почта россии
хабаровск
тугуро-чумиканский район
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 26 фев - РИА Новости. Бывшая начальница отделения почтовой связи в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края украла у АО "Почта России" более 3 миллионов рублей, ей грозит 10 лет колонии, сообщает в пятницу региональная прокуратура.Следствием установлено, что обвиняемая в период с октября 2017 года по июль 2020 года, используя свое служебное положение, похитила свыше 3 миллионов рублей. АО "Почта России" нанесен ущерб в особо крупном размере."Утверждено обвинительное заключение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей", - сообщает надзорное ведомство.Дело рассмотрит Николаевский-на-Амуре городской суд.
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россия, почта россии, хабаровск, тугуро-чумиканский район, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 26 фев - РИА Новости.
Бывшая начальница отделения почтовой связи в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края
украла у АО "Почта России
" более 3 миллионов рублей, ей грозит 10 лет колонии, сообщает в пятницу региональная прокуратура.
Следствием установлено, что обвиняемая в период с октября 2017 года по июль 2020 года, используя свое служебное положение, похитила свыше 3 миллионов рублей. АО "Почта России" нанесен ущерб в особо крупном размере.
"Утверждено обвинительное заключение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей", - сообщает надзорное ведомство.
Дело рассмотрит Николаевский-на-Амуре городской суд.