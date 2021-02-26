https://ria.ru/20210226/khashukdzhi-1599187728.html

В ООН призвали США ввести санкции против саудовского принца

В ООН призвали США ввести санкции против саудовского принца

Спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар призвала США вести санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T23:10

2021-02-26T23:10

2021-02-26T23:42

министерство финансов сша

джо байден

стамбул

вашингтон (город)

саудовская аравия

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155639/31/1556393117_0:89:3001:1777_1920x0_80_0_0_812d08c03d09a46661dd385897d5e47a.jpg

ООН, 26 фев – РИА Новости. Спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар призвала США вести санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.Ранее США внесли в санкционные списки Силы быстрого реагирования Саудовской Аравии, члены которого, по мнению Вашингтона, участвовали в убийстве Хашукджи, в список также попал саудовский генерал Ахмад аль Асири, ранее служивший замглавы разведки королевства.Ранее национальная разведка США обнародовала рассекреченный доклад с выводами о причастности Сил быстрого реагирования к убийству журналиста. Это подразделение входит в Саудовскую королевскую гвардию, обеспечивающую безопасность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, который лично одобрил операцию против Хашукджи, говорится в докладе.Имя аль Асири в докладе не фигурирует, однако еще в 2018 году, когда был убит журналист, о нем писали как о человеке, которому было поручено проведение операции, а турецкий суд вынес постановление о розыске и заочном аресте этого человека. На момент убийства журналиста он был советником наследного принца.Минфин США также счел, что аль Асири было поручено убить журналиста и что он руководил всей операцией.В соответствии с санкциями, вся находящаяся в юрисдикции США собственность попавших в список будет заблокирована, а американским гражданам и организациям запрещено вести с ними дела.Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, однако, как сообщил Белый дом, тему Хашукджи лидеры не обсуждали.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

https://ria.ru/20210226/doklad-1599187572.html

https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html

https://ria.ru/20191002/1559286795.html

стамбул

вашингтон (город)

саудовская аравия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, джо байден, стамбул, вашингтон (город), саудовская аравия, оон, сша, в мире