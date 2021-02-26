Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/khashukdzhi-1599187728.html
В ООН призвали США ввести санкции против саудовского принца
В ООН призвали США ввести санкции против саудовского принца
Спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар призвала США вести санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T23:10
2021-02-26T23:42
министерство финансов сша
джо байден
стамбул
вашингтон (город)
саудовская аравия
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155639/31/1556393117_0:89:3001:1777_1920x0_80_0_0_812d08c03d09a46661dd385897d5e47a.jpg
ООН, 26 фев – РИА Новости. Спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар призвала США вести санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.Ранее США внесли в санкционные списки Силы быстрого реагирования Саудовской Аравии, члены которого, по мнению Вашингтона, участвовали в убийстве Хашукджи, в список также попал саудовский генерал Ахмад аль Асири, ранее служивший замглавы разведки королевства.Ранее национальная разведка США обнародовала рассекреченный доклад с выводами о причастности Сил быстрого реагирования к убийству журналиста. Это подразделение входит в Саудовскую королевскую гвардию, обеспечивающую безопасность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, который лично одобрил операцию против Хашукджи, говорится в докладе.Имя аль Асири в докладе не фигурирует, однако еще в 2018 году, когда был убит журналист, о нем писали как о человеке, которому было поручено проведение операции, а турецкий суд вынес постановление о розыске и заочном аресте этого человека. На момент убийства журналиста он был советником наследного принца.Минфин США также счел, что аль Асири было поручено убить журналиста и что он руководил всей операцией.В соответствии с санкциями, вся находящаяся в юрисдикции США собственность попавших в список будет заблокирована, а американским гражданам и организациям запрещено вести с ними дела.Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, однако, как сообщил Белый дом, тему Хашукджи лидеры не обсуждали.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
https://ria.ru/20210226/doklad-1599187572.html
https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html
https://ria.ru/20191002/1559286795.html
стамбул
вашингтон (город)
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155639/31/1556393117_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4520a55efc5c18684f5605838e9ea5b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов сша, джо байден, стамбул, вашингтон (город), саудовская аравия, оон, сша, в мире

В ООН призвали США ввести санкции против саудовского принца

23:10 26.02.2021 (обновлено: 23:42 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевМухаммед Бен Сальман
Мухаммед Бен Сальман - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
ООН, 26 фев – РИА Новости. Спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар призвала США вести санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.
Ранее США внесли в санкционные списки Силы быстрого реагирования Саудовской Аравии, члены которого, по мнению Вашингтона, участвовали в убийстве Хашукджи, в список также попал саудовский генерал Ахмад аль Асири, ранее служивший замглавы разведки королевства.
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 23:09
Невеста Хашукджи отреагировала на доклад разведки США о его убийстве

"Правительство Соединенных Штатов должно ввести санкции против наследного принца, как это было сделано с другими виновными, в отношении его личных активов, но также и его международных обязательств", - говорится в заявлении спецдокладчика, опубликованном в Facebook.

Ранее национальная разведка США обнародовала рассекреченный доклад с выводами о причастности Сил быстрого реагирования к убийству журналиста. Это подразделение входит в Саудовскую королевскую гвардию, обеспечивающую безопасность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, который лично одобрил операцию против Хашукджи, говорится в докладе.
Имя аль Асири в докладе не фигурирует, однако еще в 2018 году, когда был убит журналист, о нем писали как о человеке, которому было поручено проведение операции, а турецкий суд вынес постановление о розыске и заочном аресте этого человека. На момент убийства журналиста он был советником наследного принца.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
7 сентября 2020, 19:30
Невеста Хашукджи назвала вынесенный по делу об убийстве приговор фарсом
Минфин США также счел, что аль Асири было поручено убить журналиста и что он руководил всей операцией.
В соответствии с санкциями, вся находящаяся в юрисдикции США собственность попавших в список будет заблокирована, а американским гражданам и организациям запрещено вести с ними дела.
Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, однако, как сообщил Белый дом, тему Хашукджи лидеры не обсуждали.
Участник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 02.10.2019
2 октября 2019, 03:28
Дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
 
Министерство финансов СШАДжо БайденСтамбулВашингтон (город)Саудовская АравияООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42В Совете федерации предложили учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния