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https://ria.ru/20210226/khashukdzhi-1599179802.html
США обвинили саудовского принца в причастности к убийству Хашукджи
США обвинили саудовского принца в причастности к убийству Хашукджи
Офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Джамаля Хашукджи в 2018 году в Стамбуле, в котором утверждается, что операцию по поимке... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:21
2021-02-26T22:33
джамаль хашукджи
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
турция
стамбул
саудовская аравия
сша
в мире
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Джамаля Хашукджи в 2018 году в Стамбуле, в котором утверждается, что операцию по поимке или убийству журналиста лично одобрил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.В разведке полагают, что его уровень контроля над принятием решений в стране настолько высок, что подобное не могло произойти без одобрения принца. "Наследный принц рассматривал Хашукджи как угрозу для королевства и широко поддержал применение насильственных мер в случае необходимости, чтобы заставить его замолчать", — говорится в докладе.Там указано, что саудовские чиновники заранее спланировали операцию, приводится список из 21 человека, которых США "с высокой степенью уверенности" подозревают в убийстве Хашукджи. При этом разведка не может утверждать, что причастные лица заранее знали, какой финал будет у этой операции.После опубликования доклада разведки госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении "Запрета Хашукджи"."Это позволяет вводить визовые ограничения на лиц, которые, представляя иностранные правительства, участвовали в серьезных экстерриториальных действиях против диссидентов, в том числе подавляли, преследовали, наблюдали, угрожали или наносили вред журналистам, активистам или другим лицам, которые считаются диссидентами на основании своей работы", — заявил чиновник.Он добавил, что Госдеп уже наложил визовые ограничения на 76 подданных Саудовской Аравии, которые, как считают США, "угрожали диссидентам за рубежом, в том числе и в связи с убийством Хашукджи, но не только с ним".Убийство в консульствеЖурналиста Джамаля Хашукджи, критиковавшего власти Саудовской Аравии, убили в октябре 2018 года в консульстве королевства в Стамбуле. Вначале Эр-Рияд отрицал, что мужчина исчез в дипмиссии, но после появления видео- и аудиозаписей саудовские власти признали, что Хашукджи убили во время "ссоры с консульскими работниками".Турецкая полиция не смогла найти тело журналиста.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве мог отдать наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что он не имеет к этому преступлению никакого отношения.
https://ria.ru/20201020/khashukdzhi-1580701551.html
https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html
турция
стамбул
саудовская аравия
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джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), турция, стамбул, саудовская аравия, сша, в мире

США обвинили саудовского принца в причастности к убийству Хашукджи

21:21 26.02.2021 (обновлено: 22:33 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевМухаммед Бен Сальман
Мухаммед Бен Сальман - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Джамаля Хашукджи в 2018 году в Стамбуле, в котором утверждается, что операцию по поимке или убийству журналиста лично одобрил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
В разведке полагают, что его уровень контроля над принятием решений в стране настолько высок, что подобное не могло произойти без одобрения принца.
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"Наследный принц рассматривал Хашукджи как угрозу для королевства и широко поддержал применение насильственных мер в случае необходимости, чтобы заставить его замолчать", — говорится в докладе.
Там указано, что саудовские чиновники заранее спланировали операцию, приводится список из 21 человека, которых США "с высокой степенью уверенности" подозревают в убийстве Хашукджи. При этом разведка не может утверждать, что причастные лица заранее знали, какой финал будет у этой операции.
После опубликования доклада разведки госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении "Запрета Хашукджи".
"Это позволяет вводить визовые ограничения на лиц, которые, представляя иностранные правительства, участвовали в серьезных экстерриториальных действиях против диссидентов, в том числе подавляли, преследовали, наблюдали, угрожали или наносили вред журналистам, активистам или другим лицам, которые считаются диссидентами на основании своей работы", — заявил чиновник.
Он добавил, что Госдеп уже наложил визовые ограничения на 76 подданных Саудовской Аравии, которые, как считают США, "угрожали диссидентам за рубежом, в том числе и в связи с убийством Хашукджи, но не только с ним".
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Убийство в консульстве

Журналиста Джамаля Хашукджи, критиковавшего власти Саудовской Аравии, убили в октябре 2018 года в консульстве королевства в Стамбуле. Вначале Эр-Рияд отрицал, что мужчина исчез в дипмиссии, но после появления видео- и аудиозаписей саудовские власти признали, что Хашукджи убили во время "ссоры с консульскими работниками".
Турецкая полиция не смогла найти тело журналиста.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве мог отдать наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что он не имеет к этому преступлению никакого отношения.
 
Джамаль ХашукджиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)ТурцияСтамбулСаудовская АравияСШАВ мире
 
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