https://ria.ru/20210226/khashukdzhi-1599179802.html

США обвинили саудовского принца в причастности к убийству Хашукджи

США обвинили саудовского принца в причастности к убийству Хашукджи

Офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Джамаля Хашукджи в 2018 году в Стамбуле, в котором утверждается, что операцию по поимке... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T21:21

2021-02-26T21:21

2021-02-26T22:33

джамаль хашукджи

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

турция

стамбул

саудовская аравия

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Джамаля Хашукджи в 2018 году в Стамбуле, в котором утверждается, что операцию по поимке или убийству журналиста лично одобрил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.В разведке полагают, что его уровень контроля над принятием решений в стране настолько высок, что подобное не могло произойти без одобрения принца. "Наследный принц рассматривал Хашукджи как угрозу для королевства и широко поддержал применение насильственных мер в случае необходимости, чтобы заставить его замолчать", — говорится в докладе.Там указано, что саудовские чиновники заранее спланировали операцию, приводится список из 21 человека, которых США "с высокой степенью уверенности" подозревают в убийстве Хашукджи. При этом разведка не может утверждать, что причастные лица заранее знали, какой финал будет у этой операции.После опубликования доклада разведки госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении "Запрета Хашукджи"."Это позволяет вводить визовые ограничения на лиц, которые, представляя иностранные правительства, участвовали в серьезных экстерриториальных действиях против диссидентов, в том числе подавляли, преследовали, наблюдали, угрожали или наносили вред журналистам, активистам или другим лицам, которые считаются диссидентами на основании своей работы", — заявил чиновник.Он добавил, что Госдеп уже наложил визовые ограничения на 76 подданных Саудовской Аравии, которые, как считают США, "угрожали диссидентам за рубежом, в том числе и в связи с убийством Хашукджи, но не только с ним".Убийство в консульствеЖурналиста Джамаля Хашукджи, критиковавшего власти Саудовской Аравии, убили в октябре 2018 года в консульстве королевства в Стамбуле. Вначале Эр-Рияд отрицал, что мужчина исчез в дипмиссии, но после появления видео- и аудиозаписей саудовские власти признали, что Хашукджи убили во время "ссоры с консульскими работниками".Турецкая полиция не смогла найти тело журналиста.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве мог отдать наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что он не имеет к этому преступлению никакого отношения.

https://ria.ru/20201020/khashukdzhi-1580701551.html

https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html

турция

стамбул

саудовская аравия

сша

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джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), турция, стамбул, саудовская аравия, сша, в мире