https://ria.ru/20210226/kalinovskiy-1598990220.html

"Против "москалей". О чем не говорили советские историки

"Против "москалей". О чем не говорили советские историки

Александр Лукашенко поручил Совбезу республики противодействовать "змагарам" — белорусским националистам и беглым оппозиционерам. Проблемой для официального... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:00

2021-02-26T08:00

2021-02-26T08:14

светлана тихановская

гитанас науседа

александр дюков

анджей дуда

александр лукашенко

белоруссия

вильнюс

сша

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Александр Лукашенко поручил Совбезу республики противодействовать "змагарам" — белорусским националистам и беглым оппозиционерам. Проблемой для официального Минска и его оппонентов может стать то, что герои у них часто общие. За мифом о "борцах за народное счастье" скрываются персонажи, чьи высказывания раньше не публиковали. Об одной из таких исторических фигур — Кастусе Калиновском — в материале РИА Новости.Убивали обывателейО символическом значении "белорусского" революционера Калиновского говорит то, что его могила уже стала местом "политически правильного" паломничества. Спустя двенадцать лет, в феврале 2021-го, в Минск возвращался американский посол. Парадоксально, но восстановление дипломатических связей шло на фоне расширения антибелорусских санкций и заверений США в том, что они поддерживают оппозицию. Первый шаг нового посла Джулии Фишер был демонстративным: она показала, как Вашингтон относится к Минску, — вместе с главной соперницей Лукашенко на выборах Светланой Тихановской возложила венки к могиле польского революционера Викентия Кастуся Калиновского в Вильнюсе. "Сегодня мы чествуем Калиновского, и в наших мыслях каждый, кто борется за свободную Беларусь", — провела Тихановская уместную, по ее мнению, параллель между участником Польского восстания XIX века и нынешними оппозиционерами. К Кастусю Калиновскому официальный Минск относится с определенной отстраненностью. По советской инерции он числится в рядах борцов за народ. Но пользуется популярностью у националистов и у оппозиционеров, а его реальная история — как минимум тема для дискуссий. Дело в том, что "белорусский" деятель был на самом деле поляком и активным участником Польского восстания 1863-64 годов. Как выяснил директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, с симпатиями Калиновского к простому народу тоже не все однозначно. Кастуся называли "любителем холопов", но его повстанцы убивали в основном простых белорусских крестьян, а не русских офицеров, чиновников и помещиков. Причем убивали жестоко, чтобы запугать других. На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Дюков представил электронную базу данных "Жертвы повстанческого террора, 1863 год". В ней несколько сотен обывателей, которых казнили на территории Северо-Западного края — современных Литвы и Белоруссии. "Волна террора покатилась до восстания 1863-го. Во время предыдущего мятежа, в 1830-м, друг другу противостояли воинские части — в рыцарских традициях первой половины XIX века. Но спустя тридцать лет, уже в 1862-м, начались террористические акты против чиновников, — отмечает Дюков. — Дальше — хуже: на территории Царства Польского и северо-западных губерний действовали повстанцы, чьей задачей был террор против местного населения. В течение года они убили более тысячи мирных граждан. Это по официальным данным, многих могли не учесть, систему управления Царством Польским парализовало на месяцы, а русские военные, которые преследовали мятежников, постоянно натыкались на тела повешенных". С терроризмом, тем более таким масштабным, Российская империя прежде не сталкивалась. Количество жертв в 1863-м сравнимо лишь с числом убитых с 1905-го по 1907-й. Дюков недоумевает, почему специалисты по террору прошли мимо таких значительных событий, как Январское восстание. Красный шляхтичТогда, в середине XIX века, во время Польского восстания 1863-го, в тех краях, где потом возникнут Литва и Белоруссия, и действовал Калиновский. Будущий герой-революционер родился в семье шляхтича Семена Калиновского и Вероники Рыбинской в 1838 году в Гродненской губернии Российской империи. Крестили его Викентием или Винцентом — на польский манер. Константином он стал позднее — имя ему понравилось. А "Кастусем" его сделали уже биографы: при жизни народным холопским именем шляхтича никто не звал. Калиновский окончил уездное училище в городе Свислочь, учился в Санкт-Петербургском университете. Затем вернулся в родные края, редактировал и распространял боевой листок революционеров — "Мужицкую правду". Она печаталась на белорусском языке, но латиницей. Кастусь помогал издавать и "Знамя свободы"— на польском. Во вспыхнувшем в 1863-м восстании принял самое деятельное участие. В 1864-м его схватили и повесили в Вильно (современный Вильнюс). Останки нашли лишь в XXI веке. На церемонию перезахоронения в 2019-м Минск отправил вице-премьера, хотя от Польши и Литвы присутствовали президенты — Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Вообще, судя по репортажам СМИ, траурное мероприятие напоминало национальный праздник. Но скорее литовский — государственные флаги только этой республики развевались, когда гроб следовал по улицам города. В советское время Калиновского не без дискуссий все же прославляли — включили в пантеон героев борьбы за народное счастье. Для этого из биографии Кастуся вычистили неудобные факты. Там, где он разжигал ненависть к "москалям", редакторы вставили политически корректных и идеологически выдержанных "царя" и "жандармов". "В советское время многие его высказывания не публиковали, потому что они сочились ненавистью, в том числе этнической. А некоторые документы просто фальсифицировали", — рассказывает Дюков. Историк обнаружил, что "Письма из-под виселицы" Калиновского, которые считают доказательством его симпатий к простому народу, созданы отнюдь в камере смертников, а в пропагандистских целях еще до ареста. Кастуся записывают в борцы за народное дело, потому что считают "красным" — приверженцем радикального социалистического течения среди восставших. Вспоминают и то, что во время оглашения приговора в ответ на слова "дворянина Калиновского приговорить…" революционер крикнул: "У нас нет дворян, все равны". Но, по мнению Дюкова, нельзя отнести Калиновского к сторонникам крестьян. "Да, у него есть публицистические тексты на белорусском языке, но из них нельзя вывести, что это его позиция. Далеко не всегда то, что пишут в пропагандистских листовках, отражает реальные цели автора. На мой взгляд, крестьянство было для него важно настолько, насколько оно участвовало в восстании. А раз не захотело — надо его туда загнать при помощи террора", — говорит ученый. Разгромить восставших оказалось относительно просто: участников мятежа, преимущественно шляхтичей, военным и полицейским выдавали крестьяне. Поэтому, уточняет Дюков, считать Калиновского персонажем белорусской истории можно — но как иностранного революционера, который, преследуя собственные интересы, действовал против народа.

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

белоруссия

вильнюс

сша

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светлана тихановская, гитанас науседа, александр дюков, анджей дуда, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, сша