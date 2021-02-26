https://ria.ru/20210226/izbienie-1599137925.html
В Подмосковье задержали женщину, избившую двух детей на улице
В Подмосковье задержали женщину, избившую двух детей на улице
Женщина, нападавшая на детей в Московской области, доставлена в отдел полиции, проводится проверка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:15
2021-02-26T17:15
2021-02-26T17:15
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
общество
происшествия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Женщина, нападавшая на детей в Московской области, доставлена в отдел полиции, проводится проверка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в социальных сетях появилось видео с женщиной, которая бьет детей и взрослых людей на улице. В описании к видео говорилось, что дело происходит в Московской области.Женщина была установлена и доставлена в отдел полиции. Героиней видеороликов из соцсетей оказалась 29-летняя местная жительница."Мотивы правонарушений устанавливаются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - добавила Волк.
https://ria.ru/20210225/izbienie-1598871963.html
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россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), общество, происшествия