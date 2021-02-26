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В Подмосковье задержали женщину, избившую двух детей на улице
В Подмосковье задержали женщину, избившую двух детей на улице
Женщина, нападавшая на детей в Московской области, доставлена в отдел полиции, проводится проверка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:15
2021-02-26T17:15
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
общество
происшествия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Женщина, нападавшая на детей в Московской области, доставлена в отдел полиции, проводится проверка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в социальных сетях появилось видео с женщиной, которая бьет детей и взрослых людей на улице. В описании к видео говорилось, что дело происходит в Московской области.Женщина была установлена и доставлена в отдел полиции. Героиней видеороликов из соцсетей оказалась 29-летняя местная жительница."Мотивы правонарушений устанавливаются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - добавила Волк.
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россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), общество, происшествия

В Подмосковье задержали женщину, избившую двух детей на улице

17:15 26.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Женщина, нападавшая на детей в Московской области, доставлена в отдел полиции, проводится проверка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в социальных сетях появилось видео с женщиной, которая бьет детей и взрослых людей на улице. В описании к видео говорилось, что дело происходит в Московской области.
"Сотрудниками Отдела полиции по г.о. Лосино-Петровский МУ МВД России "Щелковское" Московской области в одной из социальных сетей выявлено видео, на котором женщина беспричинно нападает на двух малолетних детей и наносит им удары", - сказала Волк.
Женщина была установлена и доставлена в отдел полиции. Героиней видеороликов из соцсетей оказалась 29-летняя местная жительница.
"Мотивы правонарушений устанавливаются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - добавила Волк.
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РоссияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)ОбществоПроисшествия
 
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