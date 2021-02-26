https://ria.ru/20210226/isk-1599029736.html

Росприроднадзор подал к "Норникелю" иск о возмещении вреда

Росприроднадзор подал к "Норникелю" иск о возмещении вреда

Енисейское управление Росприроднадзора требует от компании "Норильский никель" 12,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, следует из сообщения арбитражного суда РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T07:43

2021-02-26T07:43

2021-02-26T12:17

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости. Енисейское управление Росприроднадзора требует от компании "Норильский никель" 12,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, следует из сообщения арбитражного суда Красноярского края.Иск к "Норникелю" поступил в суд 25 февраля. Ведомство требует, чтобы компания возместила вред, причиненный окружающей среде в Норильске. Вопрос о принятии иска к производству решат в течение пяти рабочих дней, добавили в суде.Речь идет об утечке сточных вод на Талнахской обогатительной фабрике, которая произошла 28 июня прошлого года. Как установил Росприроднадзор, работники "Норникеля" перебросили "через тело низовой дамбы два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке", чтобы сбросить сточные воды из хвостохранилища в тундру. Это привело к загрязнению почвы.Компания признала, что руководство Талнахской фабрики допустило грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища. Директора, главного инженера и его заместителя по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений уволили.

https://ria.ru/20210224/nornikel-1598841462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия