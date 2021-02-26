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Росприроднадзор подал к "Норникелю" иск о возмещении вреда
Росприроднадзор подал к "Норникелю" иск о возмещении вреда
Енисейское управление Росприроднадзора требует от компании "Норильский никель" 12,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, следует из сообщения арбитражного суда РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T07:43
2021-02-26T12:17
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости. Енисейское управление Росприроднадзора требует от компании "Норильский никель" 12,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, следует из сообщения арбитражного суда Красноярского края.Иск к "Норникелю" поступил в суд 25 февраля. Ведомство требует, чтобы компания возместила вред, причиненный окружающей среде в Норильске. Вопрос о принятии иска к производству решат в течение пяти рабочих дней, добавили в суде.Речь идет об утечке сточных вод на Талнахской обогатительной фабрике, которая произошла 28 июня прошлого года. Как установил Росприроднадзор, работники "Норникеля" перебросили "через тело низовой дамбы два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке", чтобы сбросить сточные воды из хвостохранилища в тундру. Это привело к загрязнению почвы.Компания признала, что руководство Талнахской фабрики допустило грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища. Директора, главного инженера и его заместителя по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений уволили.
https://ria.ru/20210224/nornikel-1598841462.html
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красноярский край
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россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия

Росприроднадзор подал к "Норникелю" иск о возмещении вреда

07:43 26.02.2021 (обновлено: 12:17 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ цехе Талнахской обогатительной фабрики
В цехе Талнахской обогатительной фабрики - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости. Енисейское управление Росприроднадзора требует от компании "Норильский никель" 12,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, следует из сообщения арбитражного суда Красноярского края.
Иск к "Норникелю" поступил в суд 25 февраля. Ведомство требует, чтобы компания возместила вред, причиненный окружающей среде в Норильске.
Вопрос о принятии иска к производству решат в течение пяти рабочих дней, добавили в суде.
Речь идет об утечке сточных вод на Талнахской обогатительной фабрике, которая произошла 28 июня прошлого года. Как установил Росприроднадзор, работники "Норникеля" перебросили "через тело низовой дамбы два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке", чтобы сбросить сточные воды из хвостохранилища в тундру. Это привело к загрязнению почвы.
Компания признала, что руководство Талнахской фабрики допустило грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища. Директора, главного инженера и его заместителя по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений уволили.
Годовое собрание акционеров Норникель - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Аварии и ЧП на предприятиях "Норникеля" в 2015-2021 годах
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
 
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