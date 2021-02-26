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Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами
Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами
Интернет-боты создают много проблем компаниям и пользователям, создавая серьезную нагрузку для них, а также используются мошенниками для сбора данных... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T07:21
2021-02-26T07:21
россия
"дом.рф"
мошенничество
росбанк
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
втб
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Интернет-боты создают много проблем компаниям и пользователям, создавая серьезную нагрузку для них, а также используются мошенниками для сбора данных пользователей, вплоть до взлома их аккаунтов. Как бороться с такими угрозами, РИА Новости рассказали в российских банках.Роспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку для защиты от интернет-ботов, которая используется в системах для борьбы с онлайн-мошенничеством. Технология позволит защитить около 160 миллионов пользователей. А за первые шесть месяцев 2020 года только в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей.По его словам, злоумышленники могут поручать ботам целый спектр задач – от парсинга сайтов (автоматизированный сбор информации), кражи данных и контента, до прямого взлома аккаунтов пользователей интернет-ресурсов. "Все собранные данные потом анализируются мошенниками и используются для более высокоуровневых атак, таких как фишинг", - указал Стуров.Задачу отделения нелегитимного бот-трафика сейчас пытается решить ряд компаний, специализирующихся на защите веб-публикаций и мобильных приложений. Банки также используют различные решения для защиты своих интернет-сервисов: интернет-банкинга, брокерских систем, систем интеграции с партнерами, указал он.В банке "Дом.РФ" рассказали, что знакомы с изобретением, которое выделил Роспатент, но на текущий момент его не использует. "После подтверждения эффективности данного решения мы готовы рассмотреть его применение, либо использование аналогов и в нашем банке", - указал директор розничных продуктов кредитной организации Евгений Шитиков.В банке "Открытие" положительно отнеслись к разработке и, вероятно, внедрят ее, но пока используют другое решение. ВТБ не рассматривал эту технологию, "для защиты клиентов от мошенников банк применяет все необходимые технические и организационные меры", сообщили в пресс-службе кредитной организации. В Росбанке заверили, что уже выстроена комплексная система защиты, позволяющая выявлять и противодействовать средствам автоматизации и ботам.
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россия, "дом.рф", мошенничество, росбанк, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), втб, москва, технологии, общество

Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами

07:21 26.02.2021
 
© Fotolia / zapp2photoЧат бот
Чат бот - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Fotolia / zapp2photo
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Интернет-боты создают много проблем компаниям и пользователям, создавая серьезную нагрузку для них, а также используются мошенниками для сбора данных пользователей, вплоть до взлома их аккаунтов. Как бороться с такими угрозами, РИА Новости рассказали в российских банках.
Роспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку для защиты от интернет-ботов, которая используется в системах для борьбы с онлайн-мошенничеством. Технология позволит защитить около 160 миллионов пользователей. А за первые шесть месяцев 2020 года только в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей.
"Нелегитимный бот-трафик доставляет много проблем компаниям и пользователям – создает ненужную нагрузку, которую в конечном итоге приходится обрабатывать и тратить на нее вычислительные ресурсы, забивает интернет-каналы", - рассказывает начальник управления информационной безопасности банка "Ренессанс Кредит" Дмитрий Стуров.
По его словам, злоумышленники могут поручать ботам целый спектр задач – от парсинга сайтов (автоматизированный сбор информации), кражи данных и контента, до прямого взлома аккаунтов пользователей интернет-ресурсов. "Все собранные данные потом анализируются мошенниками и используются для более высокоуровневых атак, таких как фишинг", - указал Стуров.
Задачу отделения нелегитимного бот-трафика сейчас пытается решить ряд компаний, специализирующихся на защите веб-публикаций и мобильных приложений. Банки также используют различные решения для защиты своих интернет-сервисов: интернет-банкинга, брокерских систем, систем интеграции с партнерами, указал он.
В банке "Дом.РФ" рассказали, что знакомы с изобретением, которое выделил Роспатент, но на текущий момент его не использует. "После подтверждения эффективности данного решения мы готовы рассмотреть его применение, либо использование аналогов и в нашем банке", - указал директор розничных продуктов кредитной организации Евгений Шитиков.
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В банке "Открытие" положительно отнеслись к разработке и, вероятно, внедрят ее, но пока используют другое решение. ВТБ не рассматривал эту технологию, "для защиты клиентов от мошенников банк применяет все необходимые технические и организационные меры", сообщили в пресс-службе кредитной организации. В Росбанке заверили, что уже выстроена комплексная система защиты, позволяющая выявлять и противодействовать средствам автоматизации и ботам.
 
Россия"Дом.РФ"МошенничествоРосбанкФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ВТБМоскваТехнологииОбщество
 
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