https://ria.ru/20210226/internet-boty-1599029145.html

Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами

Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами

Интернет-боты создают много проблем компаниям и пользователям, создавая серьезную нагрузку для них, а также используются мошенниками для сбора данных... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T07:21

2021-02-26T07:21

2021-02-26T07:21

россия

"дом.рф"

мошенничество

росбанк

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

втб

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Интернет-боты создают много проблем компаниям и пользователям, создавая серьезную нагрузку для них, а также используются мошенниками для сбора данных пользователей, вплоть до взлома их аккаунтов. Как бороться с такими угрозами, РИА Новости рассказали в российских банках.Роспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку для защиты от интернет-ботов, которая используется в системах для борьбы с онлайн-мошенничеством. Технология позволит защитить около 160 миллионов пользователей. А за первые шесть месяцев 2020 года только в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей.По его словам, злоумышленники могут поручать ботам целый спектр задач – от парсинга сайтов (автоматизированный сбор информации), кражи данных и контента, до прямого взлома аккаунтов пользователей интернет-ресурсов. "Все собранные данные потом анализируются мошенниками и используются для более высокоуровневых атак, таких как фишинг", - указал Стуров.Задачу отделения нелегитимного бот-трафика сейчас пытается решить ряд компаний, специализирующихся на защите веб-публикаций и мобильных приложений. Банки также используют различные решения для защиты своих интернет-сервисов: интернет-банкинга, брокерских систем, систем интеграции с партнерами, указал он.В банке "Дом.РФ" рассказали, что знакомы с изобретением, которое выделил Роспатент, но на текущий момент его не использует. "После подтверждения эффективности данного решения мы готовы рассмотреть его применение, либо использование аналогов и в нашем банке", - указал директор розничных продуктов кредитной организации Евгений Шитиков.В банке "Открытие" положительно отнеслись к разработке и, вероятно, внедрят ее, но пока используют другое решение. ВТБ не рассматривал эту технологию, "для защиты клиентов от мошенников банк применяет все необходимые технические и организационные меры", сообщили в пресс-службе кредитной организации. В Росбанке заверили, что уже выстроена комплексная система защиты, позволяющая выявлять и противодействовать средствам автоматизации и ботам.

https://ria.ru/20200705/1573904672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "дом.рф", мошенничество, росбанк, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), втб, москва, технологии, общество