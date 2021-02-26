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Кардиолог перечислила необычные симптомы инфаркта
Кардиолог перечислила необычные симптомы инфаркта
Инфаркт может пройти у человека незаметно или проявиться необычными способами, рассказала Пятому каналу кардиолог Наталья Гаврилюк. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:48
2021-02-26T16:48
2021-02-26T17:32
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инфаркты
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Инфаркт может пройти у человека незаметно или проявиться необычными способами, рассказала Пятому каналу кардиолог Наталья Гаврилюк.Так, он может быть и вовсе безболезненным — в этом случае человек узнает о нем только после обследования у врача. Иногда при сердечном приступе может болеть левая рука или даже только левый мизинец. При абдоминальном инфаркте боль локализуется в верхней половине живота — часто его путают с заболеваниями ЖКТ.Гаврилюк напомнила и об аритмическом инфаркте: есть и такие аритмии, при которых пациент может потерять сознание или даже наступить клиническая смерть.Церебральный инфаркт связан с острым нарушением мозгового кровообращения, при котором возникают нарушения в нервной системе: у человека может кружиться или болеть голова, он может терять сознание.Все нетипичные инфаркты трудно диагностировать. При этом необходимо понимать, что с этим может столкнуться каждый, хотя особенно внимательными надо быть людям из группы риска: люди с нарушениями нервной системы или с ожирением, пациенты с сахарным диабетом, а также женщины. Поэтому им рекомендуется контролировать сахар в крови и артериальное давление. Не лишним будет и отказ от вредных привычек.
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сахар, диабет, здоровье - общество, инфаркты, общество
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Инфаркт
может пройти у человека незаметно или проявиться необычными способами, рассказала Пятому каналу
кардиолог Наталья Гаврилюк.
Так, он может быть и вовсе безболезненным — в этом случае человек узнает о нем только после обследования у врача. Иногда при сердечном приступе может болеть левая рука или даже только левый мизинец. При абдоминальном инфаркте боль локализуется в верхней половине живота — часто его путают с заболеваниями ЖКТ.
"Такие пациенты чаще всего попадают сначала к хирургам. Если им вовремя делают ЭКГ и появляется в их судьбе кардиолог, который понимает, что это нетипичная форма инфаркта миокарда, все благополучно может закончиться", — пояснила медик.
Гаврилюк напомнила и об аритмическом инфаркте: есть и такие аритмии, при которых пациент может потерять сознание или даже наступить клиническая смерть.
Церебральный инфаркт связан с острым нарушением мозгового кровообращения, при котором возникают нарушения в нервной системе: у человека может кружиться или болеть голова, он может терять сознание.
Все нетипичные инфаркты трудно диагностировать. При этом необходимо понимать, что с этим может столкнуться каждый, хотя особенно внимательными надо быть людям из группы риска: люди с нарушениями нервной системы или с ожирением, пациенты с сахарным диабетом, а также женщины. Поэтому им рекомендуется контролировать сахар в крови и артериальное давление. Не лишним будет и отказ от вредных привычек.