https://ria.ru/20210226/infarkt-1599128222.html

Кардиолог перечислила необычные симптомы инфаркта

Кардиолог перечислила необычные симптомы инфаркта

Инфаркт может пройти у человека незаметно или проявиться необычными способами, рассказала Пятому каналу кардиолог Наталья Гаврилюк. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:48

2021-02-26T16:48

2021-02-26T17:32

сахар

диабет

здоровье - общество

инфаркты

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:68:1999:1192_1920x0_80_0_0_9c4ce0bbd9f401ea98b009c414bbac61.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Инфаркт может пройти у человека незаметно или проявиться необычными способами, рассказала Пятому каналу кардиолог Наталья Гаврилюк.Так, он может быть и вовсе безболезненным — в этом случае человек узнает о нем только после обследования у врача. Иногда при сердечном приступе может болеть левая рука или даже только левый мизинец. При абдоминальном инфаркте боль локализуется в верхней половине живота — часто его путают с заболеваниями ЖКТ.Гаврилюк напомнила и об аритмическом инфаркте: есть и такие аритмии, при которых пациент может потерять сознание или даже наступить клиническая смерть.Церебральный инфаркт связан с острым нарушением мозгового кровообращения, при котором возникают нарушения в нервной системе: у человека может кружиться или болеть голова, он может терять сознание.Все нетипичные инфаркты трудно диагностировать. При этом необходимо понимать, что с этим может столкнуться каждый, хотя особенно внимательными надо быть людям из группы риска: люди с нарушениями нервной системы или с ожирением, пациенты с сахарным диабетом, а также женщины. Поэтому им рекомендуется контролировать сахар в крови и артериальное давление. Не лишним будет и отказ от вредных привычек.

https://ria.ru/20210213/infarkt-1597350330.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахар, диабет, здоровье - общество, инфаркты, общество