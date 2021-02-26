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https://ria.ru/20210226/gripp-1599044899.html
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Вирусы гриппа в России на сегодняшний день практически не встречаются, есть лишь единичные случаи заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:22
2021-02-26T10:38
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вирусы гриппа в России на сегодняшний день практически не встречаются, есть лишь единичные случаи заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас сегодня практически не встречаются вирусы гриппа, мы сегодня имеем единичные находки",- сказала Попова на круглом столе, посвящённом истории российского лидерства в области вирусологии, в Доме Российского исторического общества.Она добавила, что в России привито от гриппа 60% населения.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, анна попова, здоровье - общество, общество

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России

10:22 26.02.2021 (обновлено: 10:38 26.02.2021)
 
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вирусы гриппа в России на сегодняшний день практически не встречаются, есть лишь единичные случаи заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас сегодня практически не встречаются вирусы гриппа, мы сегодня имеем единичные находки",- сказала Попова на круглом столе, посвящённом истории российского лидерства в области вирусологии, в Доме Российского исторического общества.
Она добавила, что в России привито от гриппа 60% населения.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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