https://ria.ru/20210226/gripp-1599044899.html

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России

Вирусы гриппа в России на сегодняшний день практически не встречаются, есть лишь единичные случаи заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:22

2021-02-26T10:22

2021-02-26T10:38

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вирусы гриппа в России на сегодняшний день практически не встречаются, есть лишь единичные случаи заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас сегодня практически не встречаются вирусы гриппа, мы сегодня имеем единичные находки",- сказала Попова на круглом столе, посвящённом истории российского лидерства в области вирусологии, в Доме Российского исторического общества.Она добавила, что в России привито от гриппа 60% населения.

https://ria.ru/20210220/epidemiya-1598419013.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, анна попова, здоровье - общество, общество