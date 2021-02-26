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В МВД не стали отвечать на вопрос о втором гражданстве Юлии Навальной
В МВД не стали отвечать на вопрос о втором гражданстве Юлии Навальной
В МВД РФ отказались комментировать появившуюся в пятницу в ряде Telegram-каналов информацию о возможном наличии у Юлии Навальной второго гражданства. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:45
2021-02-26T16:17
замена условного срока навального
алексей навальный
юлия навальная
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В МВД РФ отказались комментировать появившуюся в пятницу в ряде Telegram-каналов информацию о возможном наличии у Юлии Навальной второго гражданства.В запросе агентство спросило, известно ли МВД о наличии у жены Алексея Навального второго гражданства, а также подавала ли она уведомление о наличии такового, что необходимо делать по закону.Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев написал в своем Telegram-канале, что Юлия Навальная имеет второе гражданство - Германии, приложив фотографию удостоверения личности, якобы это подтверждающего. Позднее он отредактировал сообщение, заявив, что документ оказался фейком.Официальных комментариев от властей ФРГ на эту тему, а также от самой Навальной на данный момент не поступало.
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замена условного срока навального, алексей навальный, юлия навальная, министерство внутренних дел рф (мвд россии)

В МВД не стали отвечать на вопрос о втором гражданстве Юлии Навальной

15:45 26.02.2021 (обновлено: 16:17 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮлия Навальная
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В МВД РФ отказались комментировать появившуюся в пятницу в ряде Telegram-каналов информацию о возможном наличии у Юлии Навальной второго гражданства.
"Операторы и другие лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия (владельцев - ред.) персональных данных", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости, сославшись на соответствующую статью федерального закона.
В запросе агентство спросило, известно ли МВД о наличии у жены Алексея Навального второго гражданства, а также подавала ли она уведомление о наличии такового, что необходимо делать по закону.
Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев написал в своем Telegram-канале, что Юлия Навальная имеет второе гражданство - Германии, приложив фотографию удостоверения личности, якобы это подтверждающего. Позднее он отредактировал сообщение, заявив, что документ оказался фейком.
Официальных комментариев от властей ФРГ на эту тему, а также от самой Навальной на данный момент не поступало.
Супруга Алексея Навального Юлия - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Замена условного срока НавальногоАлексей НавальныйЮлия НавальнаяМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
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