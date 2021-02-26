https://ria.ru/20210226/grazhdanstvo-1599117102.html

В МВД не стали отвечать на вопрос о втором гражданстве Юлии Навальной

В МВД не стали отвечать на вопрос о втором гражданстве Юлии Навальной

В МВД РФ отказались комментировать появившуюся в пятницу в ряде Telegram-каналов информацию о возможном наличии у Юлии Навальной второго гражданства. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:45

2021-02-26T15:45

2021-02-26T16:17

замена условного срока навального

алексей навальный

юлия навальная

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В МВД РФ отказались комментировать появившуюся в пятницу в ряде Telegram-каналов информацию о возможном наличии у Юлии Навальной второго гражданства.В запросе агентство спросило, известно ли МВД о наличии у жены Алексея Навального второго гражданства, а также подавала ли она уведомление о наличии такового, что необходимо делать по закону.Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев написал в своем Telegram-канале, что Юлия Навальная имеет второе гражданство - Германии, приложив фотографию удостоверения личности, якобы это подтверждающего. Позднее он отредактировал сообщение, заявив, что документ оказался фейком.Официальных комментариев от властей ФРГ на эту тему, а также от самой Навальной на данный момент не поступало.

https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, алексей навальный, юлия навальная, министерство внутренних дел рф (мвд россии)