Трех человек госпитализировали после ЧП в Нижнем Новгороде
© Фото : МЧС РоссииАвтомобили МЧС на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
© Фото : МЧС России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Три человека госпитализированы после ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, еще одного пострадавшего ищут, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило в пятницу в 9.13 мск. По предварительным данным, под завалами находятся два человека, одну женщину спасатели уже извлекли и передали врачам, идут поиски еще одной женщины.
"Три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре. Два человека не получили серьезных повреждений. Речь идет о ранах от осколков стекла. Молодую женщину, которую извлекли из-под завалов, госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Продолжаются поиски еще одного человека, находящегося под завалами, информируют власти.
Всего из здания эвакуировано 68 человек. Причина произошедшего устанавливается. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.