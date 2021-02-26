https://ria.ru/20210226/gospitalizatsiya-1599082518.html

Трех человек госпитализировали после ЧП в Нижнем Новгороде

Трех человек госпитализировали после ЧП в Нижнем Новгороде

Три человека госпитализированы после ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, еще одного пострадавшего ищут, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:13

2021-02-26T13:13

2021-02-26T13:13

россия

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Три человека госпитализированы после ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, еще одного пострадавшего ищут, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило в пятницу в 9.13 мск. По предварительным данным, под завалами находятся два человека, одну женщину спасатели уже извлекли и передали врачам, идут поиски еще одной женщины.Продолжаются поиски еще одного человека, находящегося под завалами, информируют власти.Всего из здания эвакуировано 68 человек. Причина произошедшего устанавливается. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.

https://ria.ru/20210226/moment-1599071975.html

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нижний новгород

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нижний новгород, нижегородская область, происшествия