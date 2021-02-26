На Сахалине выявили серьезные нарушения в инфекционном госпитале
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области выявила серьезные нарушения в работе инфекционного госпиталя в Корсакове, по мнению следователей, условия там представляют угрозу для жизни пациентов, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с оказанием медицинской помощи в инфекционном отделении ГБУЗ "Корсаковская ЦРБ" в условиях, которые представляют угрозу безопасности жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вопрос о возбуждении уголовного дела подняли после повторной проверки учреждения, которую провели совместно прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор.
В ходе предыдущей проверки, сообщили в прокуратуре, удалось выявить многочисленные нарушения, в том числе ненадлежащее техническое состояние строительных конструкций и конструктивных элементов здания инфекционного отделения, несоблюдение противопожарных и иных требований.
"Руководству учреждения и министерства здравоохранения региона вносились представления об их устранении. В январе в суд было направлено исковое заявление Корсаковской городской прокуратуры о возложении на медицинское учреждение обязанности привести в соответствие с установленными требованиями техническое состояние здания инфекционного отделения, а на министерство здравоохранения области - организовать финансирование данных мероприятий", - сообщили в ведомстве, отметив, что до сих пор нарушения не устранены.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области сообщила, что проверка по материалам прокуратуры уже началась.