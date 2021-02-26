https://ria.ru/20210226/gospital-1599023146.html

На Сахалине выявили серьезные нарушения в инфекционном госпитале

На Сахалине выявили серьезные нарушения в инфекционном госпитале

Прокуратура Сахалинской области выявила серьезные нарушения в работе инфекционного госпиталя в Корсакове, по мнению следователей, условия там представляют... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T02:19

2021-02-26T02:19

2021-02-26T02:19

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

южно-сахалинск

корсаков

сахалинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области выявила серьезные нарушения в работе инфекционного госпиталя в Корсакове, по мнению следователей, условия там представляют угрозу для жизни пациентов, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.По данным ведомства, вопрос о возбуждении уголовного дела подняли после повторной проверки учреждения, которую провели совместно прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор.В ходе предыдущей проверки, сообщили в прокуратуре, удалось выявить многочисленные нарушения, в том числе ненадлежащее техническое состояние строительных конструкций и конструктивных элементов здания инфекционного отделения, несоблюдение противопожарных и иных требований."Руководству учреждения и министерства здравоохранения региона вносились представления об их устранении. В январе в суд было направлено исковое заявление Корсаковской городской прокуратуры о возложении на медицинское учреждение обязанности привести в соответствие с установленными требованиями техническое состояние здания инфекционного отделения, а на министерство здравоохранения области - организовать финансирование данных мероприятий", - сообщили в ведомстве, отметив, что до сих пор нарушения не устранены.Пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области сообщила, что проверка по материалам прокуратуры уже началась.

https://ria.ru/20210225/vrach-1598860175.html

россия

южно-сахалинск

корсаков

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), южно-сахалинск, корсаков, сахалинская область, происшествия