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На Сахалине выявили серьезные нарушения в инфекционном госпитале
На Сахалине выявили серьезные нарушения в инфекционном госпитале
Прокуратура Сахалинской области выявила серьезные нарушения в работе инфекционного госпиталя в Корсакове, по мнению следователей, условия там представляют... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T02:19
2021-02-26T02:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
южно-сахалинск
корсаков
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области выявила серьезные нарушения в работе инфекционного госпиталя в Корсакове, по мнению следователей, условия там представляют угрозу для жизни пациентов, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.По данным ведомства, вопрос о возбуждении уголовного дела подняли после повторной проверки учреждения, которую провели совместно прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор.В ходе предыдущей проверки, сообщили в прокуратуре, удалось выявить многочисленные нарушения, в том числе ненадлежащее техническое состояние строительных конструкций и конструктивных элементов здания инфекционного отделения, несоблюдение противопожарных и иных требований."Руководству учреждения и министерства здравоохранения региона вносились представления об их устранении. В январе в суд было направлено исковое заявление Корсаковской городской прокуратуры о возложении на медицинское учреждение обязанности привести в соответствие с установленными требованиями техническое состояние здания инфекционного отделения, а на министерство здравоохранения области - организовать финансирование данных мероприятий", - сообщили в ведомстве, отметив, что до сих пор нарушения не устранены.Пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области сообщила, что проверка по материалам прокуратуры уже началась.
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россия
южно-сахалинск
корсаков
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), южно-сахалинск, корсаков, сахалинская область, происшествия

На Сахалине выявили серьезные нарушения в инфекционном госпитале

02:19 26.02.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области выявила серьезные нарушения в работе инфекционного госпиталя в Корсакове, по мнению следователей, условия там представляют угрозу для жизни пациентов, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с оказанием медицинской помощи в инфекционном отделении ГБУЗ "Корсаковская ЦРБ" в условиях, которые представляют угрозу безопасности жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вопрос о возбуждении уголовного дела подняли после повторной проверки учреждения, которую провели совместно прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор.
В ходе предыдущей проверки, сообщили в прокуратуре, удалось выявить многочисленные нарушения, в том числе ненадлежащее техническое состояние строительных конструкций и конструктивных элементов здания инфекционного отделения, несоблюдение противопожарных и иных требований.
"Руководству учреждения и министерства здравоохранения региона вносились представления об их устранении. В январе в суд было направлено исковое заявление Корсаковской городской прокуратуры о возложении на медицинское учреждение обязанности привести в соответствие с установленными требованиями техническое состояние здания инфекционного отделения, а на министерство здравоохранения области - организовать финансирование данных мероприятий", - сообщили в ведомстве, отметив, что до сих пор нарушения не устранены.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области сообщила, что проверка по материалам прокуратуры уже началась.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Южно-СахалинскКорсаковСахалинская областьПроисшествия
 
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