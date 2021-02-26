https://ria.ru/20210226/golosovanie-1599178556.html
Голосование за установку памятника на Лубянке завершилось
Голосование за установку памятника на Лубянке завершилось
Голосование по поводу памятника на Лубянской площади в Москве завершено, проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского, следует из данных... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:09
2021-02-26T21:09
2021-02-26T21:09
александр невский
феликс дзержинский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156262/32/1562623225_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_72def8c2f8c901be2b506820512363dd.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Голосование по поводу памятника на Лубянской площади в Москве завершено, проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского, следует из данных на портале "Активный гражданин".Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
https://ria.ru/20210226/lubyanka-1599174475.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156262/32/1562623225_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_0926a91bd02a1b98bc1f24af76b6b030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр невский, феликс дзержинский, общество