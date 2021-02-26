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Голосование за установку памятника на Лубянке завершилось
Голосование за установку памятника на Лубянке завершилось
Голосование по поводу памятника на Лубянской площади в Москве завершено, проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского, следует из данных... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:09
2021-02-26T21:09
александр невский
феликс дзержинский
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Голосование по поводу памятника на Лубянской площади в Москве завершено, проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского, следует из данных на портале "Активный гражданин".Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
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александр невский, феликс дзержинский, общество

Голосование за установку памятника на Лубянке завершилось

21:09 26.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание ФСБ на Лубянской площади в Москве
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Голосование по поводу памятника на Лубянской площади в Москве завершено, проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского, следует из данных на портале "Активный гражданин".
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
Лубянская площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 20:35
Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде
 
Александр НевскийФеликс ДзержинскийОбщество
 
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