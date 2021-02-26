https://ria.ru/20210226/golosovanie-1599178556.html

Голосование за установку памятника на Лубянке завершилось

Голосование за установку памятника на Лубянке завершилось

Голосование по поводу памятника на Лубянской площади в Москве завершено, проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского, следует из данных... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T21:09

2021-02-26T21:09

2021-02-26T21:09

александр невский

феликс дзержинский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156262/32/1562623225_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_72def8c2f8c901be2b506820512363dd.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Голосование по поводу памятника на Лубянской площади в Москве завершено, проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского, следует из данных на портале "Активный гражданин".Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 и должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

https://ria.ru/20210226/lubyanka-1599174475.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр невский, феликс дзержинский, общество