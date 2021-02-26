https://ria.ru/20210226/gogol-tsentr-1599055428.html
"Гоголь-центр" представляет первую премьеру года "Человек без имени"
"Гоголь-центр" представляет первую премьеру года "Человек без имени"
"Гоголь-центр" в пятницу представит первую премьеру года - "Человек без имени", коллективное сочинение Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:41
2021-02-26T15:41
2021-02-26T16:05
культура
театр
новости культуры
гоголь-центр
кирилл серебренников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599055922_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c0e6a245d9cf8487621fda35696f2f0f.jpg
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Гоголь-центр" в пятницу представит первую премьеру года - "Человек без имени", коллективное сочинение Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова по пьесе Валерия Печейкина, созданной по произведениям Владимира Одоевского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Человек без имени" рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти."Герой пьесы сначала читает Одоевского, а затем становится им. Он проходит путь от анонима к имени. Вся пьеса – это монолог, который начинается с банальной ситуации: герой разбирает старые книги и находит среди них сборник Одоевского. В нем "Городок в табакерке", "Город без имени", "4338-й год: Петербургские письма". И другие более или менее известные тексты", - рассказал Печейкин.Специально для этого спектакля композитор Петр Айду создал уникальный инструмент –Пангармоникон, состоящий из десяти пересобранных механических пианино.Владимир Одоевский – "русский Фауст", прозаик, философ, общественный деятель и мистик. Будучи современником Пушкина, он оказался незаслуженно забыт последующими поколениями.По словам режиссера, многим Одоевский известен исключительно по "Городку в табакерке", но в его наследии можно найти немало интересных произведений. Многое интересовало князя – от литературы и музыки, до алхимии и гастрономии, он изобретал музыкальные инструменты, постоянно думал о технологиях будущего."Одоевский был визионером и в чем-то пророком: многие идеи, которые воплощены сегодня, были высказаны им почти 200 лет назад" - отметил Серебренников.В дни премьеры в театре пройдет фестиваль "Одоевский-Fest", в рамках которого, помимо спектакля "Человек без имени", состоится несколько событий, посвященных князю Одоевскому.С 26 по 28 февраля пройдут лекции Печейкина, Хачатурова и Айду, презентация книги с текстом пьесы, статьями и комментариями авторов спектакля, показ фильма "Кабинет Одоевского". Также театр откроет выставку художника Тани Пёникер, которая займет зрительские пространства "Гоголь-центра" и будет включать в себя различные объекты "с секретом", ведь потайные механизмы были большой страстью Одоевского. Выставка будет открыта до 8 марта.Премьерные показы "Человека без имени" пройдут 26, 27 и 28 февраля.
https://ria.ru/20210210/gogol-tsentr-1596852061.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599055922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_077b9cd341ea1ac9ea99112029c6820c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, гоголь-центр, кирилл серебренников
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Гоголь-центр" в пятницу представит первую премьеру года - "Человек без имени", коллективное сочинение Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова по пьесе Валерия Печейкина, созданной по произведениям Владимира Одоевского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Человек без имени" рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти.
"Герой пьесы сначала читает Одоевского, а затем становится им. Он проходит путь от анонима к имени. Вся пьеса – это монолог, который начинается с банальной ситуации: герой разбирает старые книги и находит среди них сборник Одоевского. В нем "Городок в табакерке", "Город без имени", "4338-й год: Петербургские письма". И другие более или менее известные тексты", - рассказал Печейкин.
Специально для этого спектакля композитор Петр Айду создал уникальный инструмент –Пангармоникон, состоящий из десяти пересобранных механических пианино.
Владимир Одоевский – "русский Фауст", прозаик, философ, общественный деятель и мистик. Будучи современником Пушкина, он оказался незаслуженно забыт последующими поколениями.
"Когда я благодаря куратору Сергею Хачатурову и его выставке про Одоевского в Музее Москвы чуть больше узнал о работах князя, то сразу понял, что нам обязательно нужно рассказать про эту полузабытую легендарную личность", - сказал Серебренников.
По словам режиссера, многим Одоевский известен исключительно по "Городку в табакерке", но в его наследии можно найти немало интересных произведений. Многое интересовало князя – от литературы и музыки, до алхимии и гастрономии, он изобретал музыкальные инструменты, постоянно думал о технологиях будущего.
"Одоевский был визионером и в чем-то пророком: многие идеи, которые воплощены сегодня, были высказаны им почти 200 лет назад" - отметил Серебренников.
В дни премьеры в театре пройдет фестиваль "Одоевский-Fest", в рамках которого, помимо спектакля "Человек без имени", состоится несколько событий, посвященных князю Одоевскому.
С 26 по 28 февраля пройдут лекции Печейкина, Хачатурова и Айду, презентация книги с текстом пьесы, статьями и комментариями авторов спектакля, показ фильма "Кабинет Одоевского". Также театр откроет выставку художника Тани Пёникер, которая займет зрительские пространства "Гоголь-центра" и будет включать в себя различные объекты "с секретом", ведь потайные механизмы были большой страстью Одоевского. Выставка будет открыта до 8 марта.
Премьерные показы "Человека без имени" пройдут 26, 27 и 28 февраля.