https://ria.ru/20210226/gogol-tsentr-1599055428.html

"Гоголь-центр" представляет первую премьеру года "Человек без имени"

"Гоголь-центр" представляет первую премьеру года "Человек без имени"

"Гоголь-центр" в пятницу представит первую премьеру года - "Человек без имени", коллективное сочинение Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:41

2021-02-26T15:41

2021-02-26T16:05

культура

театр

новости культуры

гоголь-центр

кирилл серебренников

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Гоголь-центр" в пятницу представит первую премьеру года - "Человек без имени", коллективное сочинение Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова по пьесе Валерия Печейкина, созданной по произведениям Владимира Одоевского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Человек без имени" рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти."Герой пьесы сначала читает Одоевского, а затем становится им. Он проходит путь от анонима к имени. Вся пьеса – это монолог, который начинается с банальной ситуации: герой разбирает старые книги и находит среди них сборник Одоевского. В нем "Городок в табакерке", "Город без имени", "4338-й год: Петербургские письма". И другие более или менее известные тексты", - рассказал Печейкин.Специально для этого спектакля композитор Петр Айду создал уникальный инструмент –Пангармоникон, состоящий из десяти пересобранных механических пианино.Владимир Одоевский – "русский Фауст", прозаик, философ, общественный деятель и мистик. Будучи современником Пушкина, он оказался незаслуженно забыт последующими поколениями.По словам режиссера, многим Одоевский известен исключительно по "Городку в табакерке", но в его наследии можно найти немало интересных произведений. Многое интересовало князя – от литературы и музыки, до алхимии и гастрономии, он изобретал музыкальные инструменты, постоянно думал о технологиях будущего."Одоевский был визионером и в чем-то пророком: многие идеи, которые воплощены сегодня, были высказаны им почти 200 лет назад" - отметил Серебренников.В дни премьеры в театре пройдет фестиваль "Одоевский-Fest", в рамках которого, помимо спектакля "Человек без имени", состоится несколько событий, посвященных князю Одоевскому.С 26 по 28 февраля пройдут лекции Печейкина, Хачатурова и Айду, презентация книги с текстом пьесы, статьями и комментариями авторов спектакля, показ фильма "Кабинет Одоевского". Также театр откроет выставку художника Тани Пёникер, которая займет зрительские пространства "Гоголь-центра" и будет включать в себя различные объекты "с секретом", ведь потайные механизмы были большой страстью Одоевского. Выставка будет открыта до 8 марта.Премьерные показы "Человека без имени" пройдут 26, 27 и 28 февраля.

https://ria.ru/20210210/gogol-tsentr-1596852061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, гоголь-центр, кирилл серебренников