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https://ria.ru/20210226/gogol-tsentr-1599055428.html
"Гоголь-центр" представляет первую премьеру года "Человек без имени"
"Гоголь-центр" представляет первую премьеру года "Человек без имени"
"Гоголь-центр" в пятницу представит первую премьеру года - "Человек без имени", коллективное сочинение Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:41
2021-02-26T16:05
культура
театр
новости культуры
гоголь-центр
кирилл серебренников
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Гоголь-центр" в пятницу представит первую премьеру года - "Человек без имени", коллективное сочинение Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова по пьесе Валерия Печейкина, созданной по произведениям Владимира Одоевского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Человек без имени" рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти."Герой пьесы сначала читает Одоевского, а затем становится им. Он проходит путь от анонима к имени. Вся пьеса – это монолог, который начинается с банальной ситуации: герой разбирает старые книги и находит среди них сборник Одоевского. В нем "Городок в табакерке", "Город без имени", "4338-й год: Петербургские письма". И другие более или менее известные тексты", - рассказал Печейкин.Специально для этого спектакля композитор Петр Айду создал уникальный инструмент –Пангармоникон, состоящий из десяти пересобранных механических пианино.Владимир Одоевский – "русский Фауст", прозаик, философ, общественный деятель и мистик. Будучи современником Пушкина, он оказался незаслуженно забыт последующими поколениями.По словам режиссера, многим Одоевский известен исключительно по "Городку в табакерке", но в его наследии можно найти немало интересных произведений. Многое интересовало князя – от литературы и музыки, до алхимии и гастрономии, он изобретал музыкальные инструменты, постоянно думал о технологиях будущего."Одоевский был визионером и в чем-то пророком: многие идеи, которые воплощены сегодня, были высказаны им почти 200 лет назад" - отметил Серебренников.В дни премьеры в театре пройдет фестиваль "Одоевский-Fest", в рамках которого, помимо спектакля "Человек без имени", состоится несколько событий, посвященных князю Одоевскому.С 26 по 28 февраля пройдут лекции Печейкина, Хачатурова и Айду, презентация книги с текстом пьесы, статьями и комментариями авторов спектакля, показ фильма "Кабинет Одоевского". Также театр откроет выставку художника Тани Пёникер, которая займет зрительские пространства "Гоголь-центра" и будет включать в себя различные объекты "с секретом", ведь потайные механизмы были большой страстью Одоевского. Выставка будет открыта до 8 марта.Премьерные показы "Человека без имени" пройдут 26, 27 и 28 февраля.
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театр, новости культуры, гоголь-центр, кирилл серебренников

"Гоголь-центр" представляет первую премьеру года "Человек без имени"

15:41 26.02.2021 (обновлено: 16:05 26.02.2021)
 
© Фото : Гоголь-центр/Ира ПолярнаяСпектакль "Человек без имени" в Гоголь-центре
Спектакль Человек без имени в Гоголь-центре - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Гоголь-центр/Ира Полярная
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Гоголь-центр" в пятницу представит первую премьеру года - "Человек без имени", коллективное сочинение Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова по пьесе Валерия Печейкина, созданной по произведениям Владимира Одоевского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
© Фото : Гоголь-центр/Ира ПолярнаяСпектакль "Человек без имени" в Гоголь-центре
Спектакль Человек без имени в Гоголь-центре - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Гоголь-центр/Ира Полярная
Спектакль "Человек без имени" в Гоголь-центре
"Человек без имени" рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти.
"Герой пьесы сначала читает Одоевского, а затем становится им. Он проходит путь от анонима к имени. Вся пьеса – это монолог, который начинается с банальной ситуации: герой разбирает старые книги и находит среди них сборник Одоевского. В нем "Городок в табакерке", "Город без имени", "4338-й год: Петербургские письма". И другие более или менее известные тексты", - рассказал Печейкин.
Специально для этого спектакля композитор Петр Айду создал уникальный инструмент –Пангармоникон, состоящий из десяти пересобранных механических пианино.
Владимир Одоевский – "русский Фауст", прозаик, философ, общественный деятель и мистик. Будучи современником Пушкина, он оказался незаслуженно забыт последующими поколениями.
"Когда я благодаря куратору Сергею Хачатурову и его выставке про Одоевского в Музее Москвы чуть больше узнал о работах князя, то сразу понял, что нам обязательно нужно рассказать про эту полузабытую легендарную личность", - сказал Серебренников.
По словам режиссера, многим Одоевский известен исключительно по "Городку в табакерке", но в его наследии можно найти немало интересных произведений. Многое интересовало князя – от литературы и музыки, до алхимии и гастрономии, он изобретал музыкальные инструменты, постоянно думал о технологиях будущего.
"Одоевский был визионером и в чем-то пророком: многие идеи, которые воплощены сегодня, были высказаны им почти 200 лет назад" - отметил Серебренников.
В дни премьеры в театре пройдет фестиваль "Одоевский-Fest", в рамках которого, помимо спектакля "Человек без имени", состоится несколько событий, посвященных князю Одоевскому.
С 26 по 28 февраля пройдут лекции Печейкина, Хачатурова и Айду, презентация книги с текстом пьесы, статьями и комментариями авторов спектакля, показ фильма "Кабинет Одоевского". Также театр откроет выставку художника Тани Пёникер, которая займет зрительские пространства "Гоголь-центра" и будет включать в себя различные объекты "с секретом", ведь потайные механизмы были большой страстью Одоевского. Выставка будет открыта до 8 марта.
Премьерные показы "Человека без имени" пройдут 26, 27 и 28 февраля.
Кирилл Серебренников - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 16:16Культура
Агранович и Серебренников встретились с труппой "Гоголь-центра"
 
КультураТеатрНовости культурыГоголь-центрКирилл Серебренников
 
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