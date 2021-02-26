Умер главный редактор издательства "Молодая гвардия"
17:52 26.02.2021 (обновлено: 17:58 26.02.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор и главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Скончался главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров, сообщил сайт издательства.
"Издательство "Молодая гвардия" с глубоким прискорбием сообщает, что 25 февраля на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров", - говорится на сайте.
"В этот скорбный день мы выражаем искренние соболезнования большой семье Андрея Витальевича, к которой, без сомнения, принадлежат не только его родные и близкие, но и сотрудники издательства, его авторы и партнеры. Все они знали и ценили его выдающиеся личные качества – ум, талант, обаяние, широту взглядов, присущие истинному русскому интеллигенту", - отмечает издательство.