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Умер главный редактор издательства "Молодая гвардия"
Умер главный редактор издательства "Молодая гвардия"
Скончался главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров, сообщил сайт издательства. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:52
2021-02-26T17:58
культура
россия
молодая гвардия
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Скончался главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров, сообщил сайт издательства."Издательство "Молодая гвардия" с глубоким прискорбием сообщает, что 25 февраля на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров", - говорится на сайте.
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россия, молодая гвардия , общество

Умер главный редактор издательства "Молодая гвардия"

17:52 26.02.2021 (обновлено: 17:58 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор и главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Директор и главный редактор издательства Молодая гвардия Андрей Петров в ММПЦ МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Скончался главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров, сообщил сайт издательства.
"Издательство "Молодая гвардия" с глубоким прискорбием сообщает, что 25 февраля на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров", - говорится на сайте.
"В этот скорбный день мы выражаем искренние соболезнования большой семье Андрея Витальевича, к которой, без сомнения, принадлежат не только его родные и близкие, но и сотрудники издательства, его авторы и партнеры. Все они знали и ценили его выдающиеся личные качества – ум, талант, обаяние, широту взглядов, присущие истинному русскому интеллигенту", - отмечает издательство.
 
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