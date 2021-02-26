Умер главный редактор издательства "Молодая гвардия"

"В этот скорбный день мы выражаем искренние соболезнования большой семье Андрея Витальевича, к которой, без сомнения, принадлежат не только его родные и близкие, но и сотрудники издательства, его авторы и партнеры. Все они знали и ценили его выдающиеся личные качества – ум, талант, обаяние, широту взглядов, присущие истинному русскому интеллигенту", - отмечает издательство.