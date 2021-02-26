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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210226/gimnastika-1599143081.html
Более тысячи юных тюменцев смогут заниматься гимнастикой в новом центре
Более тысячи юных тюменцев смогут заниматься гимнастикой в новом центре
Новый гимнастический центр откроется в Тюмени в марте, посещать его смогут более тысячи тюменцев, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:56
2021-02-26T17:56
тюменская область
александр моор
владимир якушев
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 26 фев — РИА Новости. Новый гимнастический центр откроется в Тюмени в марте, посещать его смогут более тысячи тюменцев, сообщает пресс-служба областного правительства.Готовность и функциональность объекта оценили полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки 26 февраля.Здание построено в конце 2020 года. Только на покупку современного инвентаря, отвечающего международным стандартам, затрачено более 75 миллионов рублей. В будущем центр может принимать турниры самых разных уровней, включая всероссийские.Заниматься гимнастикой здесь появится возможность у детей с четырех лет – группа раннего развития уже сформирована. В планах – открыть набор ребят более младшего возраста. Все станки сертифицированы и одобрены для занятий детской гимнастикой. В настоящее время часть воспитанников тренируется в отдельных залах.Площадь центра составляет 6 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, буфет, места для отдыха, со временем будет работать тренажерный зал, блок силовой подготовки. Все помещения приспособлены для маломобильных групп населения.Полпред президента России в УФО отметил его высокое качество. "В Тюмени огромное количество людей, занимающихся спортивной гимнастикой. Горожане давно ждали этот объект. Специализированный центр гимнастики построен очень качественно. Тут хороший зал, достойное оборудование. Здесь есть все возможности, чтобы раскрыть свои таланты", – цитирует пресс-служба Якушева.
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александр моор, владимир якушев, тюменская область, тюмень

Более тысячи юных тюменцев смогут заниматься гимнастикой в новом центре

17:56 26.02.2021
 
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиТабличка нового центра спортивной гимнастики в Тюмени
Табличка нового центра спортивной гимнастики в Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 26 фев — РИА Новости. Новый гимнастический центр откроется в Тюмени в марте, посещать его смогут более тысячи тюменцев, сообщает пресс-служба областного правительства.
Готовность и функциональность объекта оценили полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки 26 февраля.
Здание построено в конце 2020 года. Только на покупку современного инвентаря, отвечающего международным стандартам, затрачено более 75 миллионов рублей. В будущем центр может принимать турниры самых разных уровней, включая всероссийские.
Заниматься гимнастикой здесь появится возможность у детей с четырех лет – группа раннего развития уже сформирована. В планах – открыть набор ребят более младшего возраста. Все станки сертифицированы и одобрены для занятий детской гимнастикой. В настоящее время часть воспитанников тренируется в отдельных залах.
Площадь центра составляет 6 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, буфет, места для отдыха, со временем будет работать тренажерный зал, блок силовой подготовки. Все помещения приспособлены для маломобильных групп населения.
Полпред президента России в УФО отметил его высокое качество. "В Тюмени огромное количество людей, занимающихся спортивной гимнастикой. Горожане давно ждали этот объект. Специализированный центр гимнастики построен очень качественно. Тут хороший зал, достойное оборудование. Здесь есть все возможности, чтобы раскрыть свои таланты", – цитирует пресс-служба Якушева.
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Тюменская областьАлександр МоорВладимир ЯкушевТюменская областьТюмень
 
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