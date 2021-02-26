https://ria.ru/20210226/gimnastika-1599143081.html

Более тысячи юных тюменцев смогут заниматься гимнастикой в новом центре

Более тысячи юных тюменцев смогут заниматься гимнастикой в новом центре

Новый гимнастический центр откроется в Тюмени в марте, посещать его смогут более тысячи тюменцев, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:56

2021-02-26T17:56

2021-02-26T17:56

тюменская область

александр моор

владимир якушев

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 26 фев — РИА Новости. Новый гимнастический центр откроется в Тюмени в марте, посещать его смогут более тысячи тюменцев, сообщает пресс-служба областного правительства.Готовность и функциональность объекта оценили полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки 26 февраля.Здание построено в конце 2020 года. Только на покупку современного инвентаря, отвечающего международным стандартам, затрачено более 75 миллионов рублей. В будущем центр может принимать турниры самых разных уровней, включая всероссийские.Заниматься гимнастикой здесь появится возможность у детей с четырех лет – группа раннего развития уже сформирована. В планах – открыть набор ребят более младшего возраста. Все станки сертифицированы и одобрены для занятий детской гимнастикой. В настоящее время часть воспитанников тренируется в отдельных залах.Площадь центра составляет 6 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, буфет, места для отдыха, со временем будет работать тренажерный зал, блок силовой подготовки. Все помещения приспособлены для маломобильных групп населения.Полпред президента России в УФО отметил его высокое качество. "В Тюмени огромное количество людей, занимающихся спортивной гимнастикой. Горожане давно ждали этот объект. Специализированный центр гимнастики построен очень качественно. Тут хороший зал, достойное оборудование. Здесь есть все возможности, чтобы раскрыть свои таланты", – цитирует пресс-служба Якушева.

https://ria.ru/20210216/biblioteki-1597741122.html

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, владимир якушев, тюменская область, тюмень