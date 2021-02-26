https://ria.ru/20210226/geopolitika-1599189486.html
Боррель заявил о геополитической составляющей "Северного потока — 2"
Боррель заявил о геополитической составляющей "Северного потока — 2"
Проект газопровода "Северный поток 2" имеет политическую составляющую, он не способствует энергобезопасности Европы, однако Еврокомиссия не может запретить... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T23:45
2021-02-26T23:45
2021-02-26T23:45
жозеп боррель
северный поток — 2
еврокомиссия
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток 2" имеет политическую составляющую, он не способствует энергобезопасности Европы, однако Еврокомиссия не может запретить частным компаниям инвестировать в него, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Он добавил, что не согласен с позицией правительства ФРГ, которое рассматривает "Северный поток 2" как чисто экономический проект, указав, что "среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую".
https://ria.ru/20210226/gazoprovod-1599074579.html
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жозеп боррель, северный поток — 2, еврокомиссия, германия, европа, в мире