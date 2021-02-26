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Боррель заявил о геополитической составляющей "Северного потока — 2"
Боррель заявил о геополитической составляющей "Северного потока — 2"
Проект газопровода "Северный поток 2" имеет политическую составляющую, он не способствует энергобезопасности Европы, однако Еврокомиссия не может запретить... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T23:45
2021-02-26T23:45
жозеп боррель
северный поток — 2
еврокомиссия
германия
европа
в мире
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток 2" имеет политическую составляющую, он не способствует энергобезопасности Европы, однако Еврокомиссия не может запретить частным компаниям инвестировать в него, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Он добавил, что не согласен с позицией правительства ФРГ, которое рассматривает "Северный поток 2" как чисто экономический проект, указав, что "среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую".
https://ria.ru/20210226/gazoprovod-1599074579.html
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жозеп боррель, северный поток — 2, еврокомиссия, германия, европа, в мире

Боррель заявил о геополитической составляющей "Северного потока — 2"

23:45 26.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток 2" имеет политическую составляющую, он не способствует энергобезопасности Европы, однако Еврокомиссия не может запретить частным компаниям инвестировать в него, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Еврокомиссия, вице-президентом которой я являюсь, многократно и ясно указала на то, что "Северный поток 2" не способствует ни диверсификации энергообеспечения Европы, ни энергонезависимости ЕС. Но ЕК не может удерживать частные компании от того, чтобы инвестировать в индустриальный проект", - сказал Боррель в интервью еженедельнику Spiegel.

Он добавил, что не согласен с позицией правительства ФРГ, которое рассматривает "Северный поток 2" как чисто экономический проект, указав, что "среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую".
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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Жозеп БоррельСеверный поток — 2ЕврокомиссияГерманияЕвропаВ мире
 
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