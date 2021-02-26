https://ria.ru/20210226/geopolitika-1599189486.html

Боррель заявил о геополитической составляющей "Северного потока — 2"

Боррель заявил о геополитической составляющей "Северного потока — 2"

Проект газопровода "Северный поток 2" имеет политическую составляющую, он не способствует энергобезопасности Европы, однако Еврокомиссия не может запретить... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T23:45

2021-02-26T23:45

2021-02-26T23:45

жозеп боррель

северный поток — 2

еврокомиссия

германия

европа

в мире

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток 2" имеет политическую составляющую, он не способствует энергобезопасности Европы, однако Еврокомиссия не может запретить частным компаниям инвестировать в него, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Он добавил, что не согласен с позицией правительства ФРГ, которое рассматривает "Северный поток 2" как чисто экономический проект, указав, что "среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую".

https://ria.ru/20210226/gazoprovod-1599074579.html

германия

европа

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жозеп боррель, северный поток — 2, еврокомиссия, германия, европа, в мире