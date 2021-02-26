https://ria.ru/20210226/gemofiliya-1599072512.html

В Минздраве оценили ситуацию с закупками препаратов для лечения гемофилии

В Минздраве оценили ситуацию с закупками препаратов для лечения гемофилии

Препараты для лечения гемофилии закупят в полном объеме, проблем с финансированием нет, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:29

2021-02-26T12:29

2021-02-26T12:29

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f2e6820febdb3f7b89278a7c014bb602.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Препараты для лечения гемофилии закупят в полном объеме, проблем с финансированием нет, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее газета "Коммерсант" писала, что Минздрав якобы сократил заказы на четыре препарата для лечения гемофилии типа А."У наших пациентов нет повода для беспокойства - препараты, включённые в программу обеспечения высокозатратных нозологий, будут закуплены в полном объеме. Для лекарственного обеспечения пациентов в рамках федеральных программ в прошлом году был создан Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. В настоящее время там завершаются организационные мероприятия, центр уже начал производить закупки, выступая государственным заказчиком лекарственных препаратов", - сказал Кузнецов.Чтобы не допустить сбоев в лекарственном обеспечении граждан в переходный период, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал указание произвести закупки от имени Минздрава для обеспечения части годовой потребности уже сейчас, подчеркнул Кузнецов.Он пояснил, что остаток годовых объемов будет обеспечивать уже Федеральный центр лекарственного обеспечения, так что все пациенты, получающие лекарства в рамках программы высокозатратных нозологий, получат их в полном объеме."Проблем с финансированием программы нет - необходимые средства заложены в федеральном бюджете", - отметил Кузнецов.

https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596434470.html

https://ria.ru/20200911/gemofiliya-1577105428.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество