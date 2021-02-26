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https://ria.ru/20210226/gemofiliya-1599072512.html
В Минздраве оценили ситуацию с закупками препаратов для лечения гемофилии
В Минздраве оценили ситуацию с закупками препаратов для лечения гемофилии
Препараты для лечения гемофилии закупят в полном объеме, проблем с финансированием нет, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:29
2021-02-26T12:29
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Препараты для лечения гемофилии закупят в полном объеме, проблем с финансированием нет, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее газета "Коммерсант" писала, что Минздрав якобы сократил заказы на четыре препарата для лечения гемофилии типа А."У наших пациентов нет повода для беспокойства - препараты, включённые в программу обеспечения высокозатратных нозологий, будут закуплены в полном объеме. Для лекарственного обеспечения пациентов в рамках федеральных программ в прошлом году был создан Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. В настоящее время там завершаются организационные мероприятия, центр уже начал производить закупки, выступая государственным заказчиком лекарственных препаратов", - сказал Кузнецов.Чтобы не допустить сбоев в лекарственном обеспечении граждан в переходный период, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал указание произвести закупки от имени Минздрава для обеспечения части годовой потребности уже сейчас, подчеркнул Кузнецов.Он пояснил, что остаток годовых объемов будет обеспечивать уже Федеральный центр лекарственного обеспечения, так что все пациенты, получающие лекарства в рамках программы высокозатратных нозологий, получат их в полном объеме."Проблем с финансированием программы нет - необходимые средства заложены в федеральном бюджете", - отметил Кузнецов.
https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596434470.html
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60
россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В Минздраве оценили ситуацию с закупками препаратов для лечения гемофилии

12:29 26.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Препараты для лечения гемофилии закупят в полном объеме, проблем с финансированием нет, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что Минздрав якобы сократил заказы на четыре препарата для лечения гемофилии типа А.
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"У наших пациентов нет повода для беспокойства - препараты, включённые в программу обеспечения высокозатратных нозологий, будут закуплены в полном объеме. Для лекарственного обеспечения пациентов в рамках федеральных программ в прошлом году был создан Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. В настоящее время там завершаются организационные мероприятия, центр уже начал производить закупки, выступая государственным заказчиком лекарственных препаратов", - сказал Кузнецов.
Чтобы не допустить сбоев в лекарственном обеспечении граждан в переходный период, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал указание произвести закупки от имени Минздрава для обеспечения части годовой потребности уже сейчас, подчеркнул Кузнецов.
Он пояснил, что остаток годовых объемов будет обеспечивать уже Федеральный центр лекарственного обеспечения, так что все пациенты, получающие лекарства в рамках программы высокозатратных нозологий, получат их в полном объеме.
"Проблем с финансированием программы нет - необходимые средства заложены в федеральном бюджете", - отметил Кузнецов.
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