https://ria.ru/20210226/gazoprovod-1599101267.html

В Германии заявили о постоянном контакте с США по "Северному потоку — 2"

В Германии заявили о постоянном контакте с США по "Северному потоку — 2"

Власти ФРГ находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу проекта "Северный поток —2", заявила заместитель официального представителя... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:36

2021-02-26T14:36

2021-02-26T14:36

ульрике деммер

северный поток — 2

германия

сша

экономика

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Власти ФРГ находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу проекта "Северный поток —2", заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер."Мы, естественно, находимся с нашими партнерами - в этом случае с США, но также и другими - в постоянном контакте. Часто это доверительный обмен мнениями. Иногда мы не можем публично озвучивать то, что есть сообщить, особенно когда речь идет о политических контактах, где есть расхождения во мнениях", - заявила она на брифинге в пятницу.В связи с этим она не стала отвечать на уточняющие вопросы о содержании этих переговоров. В частности, на вопросы о том, что, согласно сообщениям СМИ, Германия предлагает США инвестиции в инфраструктуру индустрии сжиженного газа в обмен на уступки Вашингтона по газопроводу."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210226/gazoprovod-1599074579.html

https://ria.ru/20210224/pobeda-1598845449.html

германия

сша

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ульрике деммер, северный поток — 2, германия, сша, экономика