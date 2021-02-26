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https://ria.ru/20210226/gazoprovod-1599074579.html
СМИ узнали о четырех планах действий Германии по "Северному потоку — 2"
СМИ узнали о четырех планах действий Германии по "Северному потоку — 2"
Правительство Германии изучает четыре варианта действий, которые позволили бы достичь компромисса с США по поводу "Северного потока — 2", пишет газета... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:41
2021-02-26T13:38
северный поток — 2
германия
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Правительство Германии изучает четыре варианта действий, которые позволили бы достичь компромисса с США по поводу "Северного потока — 2", пишет газета Handelsblatt.В распоряжение издания попал доклад по "Северному потоку — 2", который госсекретарь США Энтони Блинкен направил в конгресс. В нем, в частности, говорится, что Берлин и Вашингтон ведут переговоры на высоком уровне: не только в США, но и в Германии думают, каким образом "положить конец изнурительным спорам" вокруг газопровода.Один из рассматриваемых Берлином вариантов действий — так называемый "механизм отключения", который позволит прекратить поставки по "Северному потоку — 2", если Россия сократит или вовсе остановит транзит газа через Украину. Речь идет о том, чтобы "Северный поток — 2" не использовался бы как оружие против Украины, пишет газета.Другой вариант заключается в замораживании строительства на время переговоров. По сведениям Handelsblatt, в Госдепе обсуждается создание комиссии, которая занялась бы вопросом "Северного потока —2". Предполагается, что участвовать в ней будут только американцы, но и европейцы.Третий вариант — увеличение инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Наконец, четвертый вариант — продолжение строительства газопровода, несмотря на угрозы Вашингтона."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большая часть труб уже проложена, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии. Против проекта активно выступают США, которые рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Литва и Латвия.В декабре 2019 года Вашингтон включил санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, из-за чего строительство прервалось на год. Возобновилось оно в декабре 2020-го: судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. Укладку ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.Германия выступает за завершение строительства и отвергает односторонние американские санкции. Россия не раз подчеркивала, что этот проект коммерческий и выгоден Европе. Кроме того, он не предполагает прекращения транзита газа через Украину.
https://ria.ru/20210224/pobeda-1598845449.html
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германия
сша
украина
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северный поток — 2, германия, сша, украина, экономика

СМИ узнали о четырех планах действий Германии по "Северному потоку — 2"

12:41 26.02.2021 (обновлено: 13:38 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Правительство Германии изучает четыре варианта действий, которые позволили бы достичь компромисса с США по поводу "Северного потока — 2", пишет газета Handelsblatt.
В распоряжение издания попал доклад по "Северному потоку — 2", который госсекретарь США Энтони Блинкен направил в конгресс. В нем, в частности, говорится, что Берлин и Вашингтон ведут переговоры на высоком уровне: не только в США, но и в Германии думают, каким образом "положить конец изнурительным спорам" вокруг газопровода.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 21:04
NI назвал строительство "Северного потока — 2" очередной победой Путина
Один из рассматриваемых Берлином вариантов действий — так называемый "механизм отключения", который позволит прекратить поставки по "Северному потоку — 2", если Россия сократит или вовсе остановит транзит газа через Украину. Речь идет о том, чтобы "Северный поток — 2" не использовался бы как оружие против Украины, пишет газета.
Другой вариант заключается в замораживании строительства на время переговоров. По сведениям Handelsblatt, в Госдепе обсуждается создание комиссии, которая занялась бы вопросом "Северного потока —2". Предполагается, что участвовать в ней будут только американцы, но и европейцы.
Третий вариант — увеличение инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Наконец, четвертый вариант — продолжение строительства газопровода, несмотря на угрозы Вашингтона.
Рабочий на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 09:53
Байдена обвинили в бездействии по вопросу "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большая часть труб уже проложена, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии.
Против проекта активно выступают США, которые рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Литва и Латвия.
В декабре 2019 года Вашингтон включил санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, из-за чего строительство прервалось на год. Возобновилось оно в декабре 2020-го: судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. Укладку ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.
Германия выступает за завершение строительства и отвергает односторонние американские санкции. Россия не раз подчеркивала, что этот проект коммерческий и выгоден Европе. Кроме того, он не предполагает прекращения транзита газа через Украину.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2ГерманияСШАУкраинаЭкономика
 
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