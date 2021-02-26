https://ria.ru/20210226/gazoobespechenie-1599092209.html

Газообеспечение резидентов ОЭЗ "Липецк" возрастет втрое

Газообеспечение резидентов ОЭЗ "Липецк" возрастет втрое

Масштабные работы по увеличению в три раза объемов подачи газа для действующих и потенциальных инвесторов стартовали на Елецком участке особой экономической... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:54

2021-02-26T13:54

2021-02-26T13:54

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Масштабные работы по увеличению в три раза объемов подачи газа для действующих и потенциальных инвесторов стартовали на Елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, сумма инвестиций составит почти 200 миллионов рублей. Кроме этого, будет произведена реконструкция действующей сети для присоединения к проектируемой газораспределительной станции.Губернатор отметил, что это "очень важный проект, который позволит расширить потенциал Елецкого участка и решит нужды потенциальных инвесторов".Пропускная способность существующей газораспределительной станции сейчас - 10 тысяч кубических метров в час. Компании, осуществляющие деятельность на Елецком участке ОЭЗ "Липецк", потребляют практически весь поставляемый им газ. После проведенных работ объем поставок природного топлива увеличится и составит 30 тысяч кубометров в час.По словам губернатора, необходимость подключения дополнительных сетей обусловлена большим интересом потенциальных резидентов к Елецкому участку особой экономической зоны.

https://ria.ru/20210225/subsidii-1598992620.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область, экономика