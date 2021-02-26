https://ria.ru/20210226/gaz-1599064743.html
Очевидец рассказала о взрыве в доме в Нижнем Новгороде
Очевидец рассказала о взрыве в доме в Нижнем Новгороде
Жительница Нижнего Новгорода описала телеканалу "Звезда" первые минуты после взрыва в жилом доме. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:58
2021-02-26T11:58
2021-02-26T11:58
нижний новгород
происшествия
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода описала телеканалу "Звезда" первые минуты после взрыва в жилом доме. Женщина отметила, что пристройка загорелась не сразу после взрыва."Просто все лежало, а потом пошел пожар дым и все заполонил, все этажи", - подчеркнула она.Взрыве бытового газа прогремел в Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома. По предварительным данным, пострадала девушка, ей оказывают помощь.
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нижний новгород, происшествия
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости.
Жительница Нижнего Новгорода описала телеканалу "Звезда"
первые минуты после взрыва в жилом доме.
"Сильный хлопок, такое ощущение, что дом сложился где-то. Жуткий взрыв и полетела пыль монтажная. Пошли в коридор: лежит все, окна разбиты, косяки, мусор, обрывки и идет дым", - рассказала она.
Женщина отметила, что пристройка загорелась не сразу после взрыва.
"Просто все лежало, а потом пошел пожар дым и все заполонил, все этажи", - подчеркнула она.
Взрыве бытового газа прогремел в Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома. По предварительным данным, пострадала девушка, ей оказывают помощь.