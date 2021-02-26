https://ria.ru/20210226/gaz-1599064743.html

Очевидец рассказала о взрыве в доме в Нижнем Новгороде

Очевидец рассказала о взрыве в доме в Нижнем Новгороде

Жительница Нижнего Новгорода описала телеканалу "Звезда" первые минуты после взрыва в жилом доме. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:58

2021-02-26T11:58

2021-02-26T11:58

нижний новгород

происшествия

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода описала телеканалу "Звезда" первые минуты после взрыва в жилом доме. Женщина отметила, что пристройка загорелась не сразу после взрыва."Просто все лежало, а потом пошел пожар дым и все заполонил, все этажи", - подчеркнула она.Взрыве бытового газа прогремел в Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома. По предварительным данным, пострадала девушка, ей оказывают помощь.

https://ria.ru/20210226/video-1599041104.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, происшествия