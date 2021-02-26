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Очевидец рассказала о взрыве в доме в Нижнем Новгороде
Очевидец рассказала о взрыве в доме в Нижнем Новгороде
Жительница Нижнего Новгорода описала телеканалу "Звезда" первые минуты после взрыва в жилом доме. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:58
2021-02-26T11:58
нижний новгород
происшествия
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода описала телеканалу "Звезда" первые минуты после взрыва в жилом доме. Женщина отметила, что пристройка загорелась не сразу после взрыва."Просто все лежало, а потом пошел пожар дым и все заполонил, все этажи", - подчеркнула она.Взрыве бытового газа прогремел в Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома. По предварительным данным, пострадала девушка, ей оказывают помощь.
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нижний новгород, происшествия

Очевидец рассказала о взрыве в доме в Нижнем Новгороде

11:58 26.02.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМесто взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Кадр видео
Место взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода описала телеканалу "Звезда" первые минуты после взрыва в жилом доме.
"Сильный хлопок, такое ощущение, что дом сложился где-то. Жуткий взрыв и полетела пыль монтажная. Пошли в коридор: лежит все, окна разбиты, косяки, мусор, обрывки и идет дым", - рассказала она.
Женщина отметила, что пристройка загорелась не сразу после взрыва.
"Просто все лежало, а потом пошел пожар дым и все заполонил, все этажи", - подчеркнула она.
Взрыве бытового газа прогремел в Нижнем Новгороде на цокольном этаже девятиэтажного дома. По предварительным данным, пострадала девушка, ей оказывают помощь.
Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
10:19
Опубликовано видео с места взрыва в Нижнем Новгороде
 
Нижний НовгородПроисшествия
 
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