https://ria.ru/20210226/feofil-1599118441.html

Иерусалимский патриарх призвал предстоятелей к новой встрече в 2021 году

Иерусалимский патриарх призвал предстоятелей к новой встрече в 2021 году

Патриарх Иерусалимский Феофил III надеется на повторение встречи в "амманском формате" с участием глав и представителей поместных православных церквей в этом... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:49

2021-02-26T15:49

2021-02-26T15:49

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

феофил iii (патриарх иерусалимский)

русская православная церковь

иордания

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III надеется на повторение встречи в "амманском формате" с участием глав и представителей поместных православных церквей в этом году с целью разрешения украинского церковного вопроса и обретения всеправославного единства, говорится в обращении патриарха.Патриарх Феофил обратился с посланием ко всем предстоятелям автокефальных церквей в годовщину межправославной встречи в столице Иордании Аммане 26 февраля 2020 года, одной из главных целей которой был поиск путей выхода из украинского кризиса. Соответствующее письмо поступило и в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в пресс-службе предстоятеля."Год назад мы собирались вместе в Иорданском Хашимитском Королевстве, дабы укрепить наши братские отношения в диалоге любви ради единства поместных православных церквей. Два дня молитвы и братского обсуждения придали нам еще больше решимости следовать по пути углубления нашего общения и вместе отвечать на стоящие перед всеми нами вызовы", - говорится в письме патриарха Феофила, которое процитировали в РПЦ.Первоиерарх Иерусалимской церкви заверил, что молится, чтобы в нынешнем году состоялась новая встреча предстоятелей, с инициативой которой еще год назад выступили участники собрания в Аммане. "Ожидая с надеждой более светлых дней в этом году, мы получаем напоминание о нашем общем обязательстве собраться вместе для молитвы и братского общения. Молимся о том, чтобы это стало возможным в этом году", - говорится в обращении."Будем же и впредь поддерживать друг друга в молитве и искать пути, следуя которым, наши поместные православные церкви смогут принести друг другу надежду, благословение и радость", - отметил патриарх.Напомнив, что предыдущая встреча предстоятелей проходила на пороге катастрофы мирового масштаба в сфере здравоохранения, предстоятель Иерусалимской церкви попросил молитв у своих собратьев по вере и заверил, что продолжит возносить за них молитвы "у Животворящего Гроба Господа нашего Иисуса Христа"."Эта пандемия потребовала, чтобы все мы обратили взор к своим общинам, служить которым призвал нас Бог, дабы возводить сердца верующих от отчаяния и обращать ко Господу, Который подает нам надежду", - заключил патриарх Феофил.В Иордании 26 февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. В свою очередь, Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине.Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, комментируя подписанное делегациями в Аммане заявление, заявлял о том, что позиция Церквей по украинскому вопросу могла быть выражена более четко и однозначно. По его словам, он "хотел бы, чтобы по Украине прозвучали более четкие решения". В то же время предстоятель УПЦ в целом позитивно оценил работу амманского совещания, отметив, что его участники продемонстрировали волю к единству и "стремление строить мир на православных принципах и исповедании Христа".В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20200226/1565202228.html

https://ria.ru/20200229/1565677047.html

https://ria.ru/20200227/1565281134.html

иордания

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новости - религия и мировоззрение, феофил iii (патриарх иерусалимский), русская православная церковь, иордания