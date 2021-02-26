https://ria.ru/20210226/faktoring-1599108635.html

КМСП и МСП Банк запустили факторинговую платформу по принципу одного окна

КМСП и МСП Банк запустили факторинговую платформу по принципу одного окна

Корпорация МСП совместно с дочерним МСП Банком запустили открытую факторинговую платформу (ОФП), упрощающую субъектам МСП доступ к финансовым инструментам в... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:10

2021-02-26T15:10

2021-02-26T15:10

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Корпорация МСП совместно с дочерним МСП Банком запустили открытую факторинговую платформу (ОФП), упрощающую субъектам МСП доступ к финансовым инструментам в рамках расчетов с крупнейшими заказчиками по договорам с отсрочкой оплаты, сообщает пресс-служба корпорации.По оценке КМСП, реализация ОФП на базе системы АИС НГС позволяет предпринимателям получить широкий спектр финансовых услуг по принципу "одного окна", в том числе кредитование по льготной ставке, банковские гарантии в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ, факторинг."Основной тренд в факторинге – переход на онлайн формат заключения сделок, подписание и электронный обмен документами с использованием электронной подписи. Одна из задач национального проекта по развитию МСП как раз отражает этот тренд – речь идёт о планомерном увеличении факторинговых сделок субъектов МСП, осуществляющихся через специализированные факторинговые онлайн-платформы", - комментирует генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.Исаевич пояснил, что онлайн-факторинг позволяет всем участникам сделки находиться в разных географических точках и производить обмен и подписание документов удаленно с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Помимо этого, отмечается в сообщении, ОФП позволяет уйти от так называемого "факторингового рабства", и в любой момент времени уступить дебиторскую задолженность к одному и тому же заказчику разным факторам. Это позволит субъектам МСП получать факторинговое финансирование по конкурентным рыночным ставкам и использовать его на развитие своего коммерческого потенциала. В итоге факторинг обеспечит субъектов МСП необходимой ликвидностью, а онлайн-факторинг позволит сделать это быстро и экономно. Банк России в настоящее время разрабатывает прототип онлайн платформы для цифровизации процесса закупок с использованием технологии распределенных реестров и механизмов цифровых финансовых активов (ЦФА) (цифровая платформа онлайн-факторинга). Перевод закупочной деятельности в цифровую форму позволит предприятиям МСП сократить издержки на получение оборотного финансирования против подтвержденных поставок товаров/оказания услуг крупным, в том числе государственным заказчикам в рамках 223-ФЗ.

https://ria.ru/20210218/bank-1597985806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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