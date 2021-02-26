https://ria.ru/20210226/dyavol-1599106486.html
"Дьявол уже здесь". Врач предупредил о новом опасном штамме коронавируса
"Дьявол уже здесь". Врач предупредил о новом опасном штамме коронавируса
Ученые заявили, что обнаруженный в Калифорнии штамм коронавируса не только распространяется быстрее других, но и гораздо более устойчив к вакцинам. Об этом... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:56
2021-02-26T14:56
2021-02-26T15:58
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ученые заявили, что обнаруженный в Калифорнии штамм коронавируса не только распространяется быстрее других, но и гораздо более устойчив к вакцинам. Об этом сообщает Los Angeles Times.Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отметили, что новый штамм вызывает обеспокоенность, как и варианты, обнаруженные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.По мнению ученых, британский и калифорнийский варианты обладают "улучшенными" характеристиками. Поэтому есть риск заражения обоими штаммами одновременно, что приведет к появлению нового опасного варианта SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599054223.html
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