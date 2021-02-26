Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/dyavol-1599106486.html
"Дьявол уже здесь". Врач предупредил о новом опасном штамме коронавируса
"Дьявол уже здесь". Врач предупредил о новом опасном штамме коронавируса
Ученые заявили, что обнаруженный в Калифорнии штамм коронавируса не только распространяется быстрее других, но и гораздо более устойчив к вакцинам. Об этом... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:56
2021-02-26T15:58
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
великобритания
калифорния
сан-франциско
бразилия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591111199_0:239:2943:1894_1920x0_80_0_0_e2d13837ef7205f0b0d8b68c9dad0717.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ученые заявили, что обнаруженный в Калифорнии штамм коронавируса не только распространяется быстрее других, но и гораздо более устойчив к вакцинам. Об этом сообщает Los Angeles Times.Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отметили, что новый штамм вызывает обеспокоенность, как и варианты, обнаруженные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.По мнению ученых, британский и калифорнийский варианты обладают "улучшенными" характеристиками. Поэтому есть риск заражения обоими штаммами одновременно, что приведет к появлению нового опасного варианта SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599054223.html
великобритания
калифорния
сан-франциско
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591111199_305:170:2809:2048_1920x0_80_0_0_64bdaf2bdbd964eeb59fbcf6fcac4340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, калифорния, сан-франциско, бразилия, сша, в мире

"Дьявол уже здесь". Врач предупредил о новом опасном штамме коронавируса

14:56 26.02.2021 (обновлено: 15:58 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене
Пассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ученые заявили, что обнаруженный в Калифорнии штамм коронавируса не только распространяется быстрее других, но и гораздо более устойчив к вакцинам. Об этом сообщает Los Angeles Times.

"Дьявол уже здесь", — считает профессор Чарльз Чиу.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отметили, что новый штамм вызывает обеспокоенность, как и варианты, обнаруженные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.
По мнению ученых, британский и калифорнийский варианты обладают "улучшенными" характеристиками. Поэтому есть риск заражения обоими штаммами одновременно, что приведет к появлению нового опасного варианта SARS-CoV-2.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 11:07Распространение коронавируса
Эпидемиолог заявил, что коронавирус станет сезонным
 
Распространение коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВеликобританияКалифорнияСан-ФранцискоБразилияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
01:08Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Лента новостейМолния