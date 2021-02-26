https://ria.ru/20210226/drezina-1599179003.html

Захарова прокомментировала возвращение дипломатов в Россию на дрезине

Захарова прокомментировала возвращение дипломатов в Россию на дрезине

Лодки, катера, вертолеты были использованы российскими дипломатами для вывоза российских граждан в наиболее острый период пандемии, сообщила официальный... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T21:14

2021-02-26T21:14

2021-02-26T21:14

олег сыромолотов

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лодки, катера, вертолеты были использованы российскими дипломатами для вывоза российских граждан в наиболее острый период пандемии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне возвращения сотрудников российского посольства в Пхеньяне на дрезине.Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства.В прошлом году для вывоза россиян из-за рубежа была организована крупномасштабная кампания. Как сообщил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, из-за рубежа усилиями внешнеполитического и других ведомств были возвращены 313 тысяч человек, для этого из 138 стран мира было совершено более 550 вывозных авиарейсов.

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москва

пхеньян

владивосток

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Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой. 2021-02-26T21:14 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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олег сыромолотов, мария захарова, telegram (приложение), москва, пхеньян, владивосток, в мире