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https://ria.ru/20210226/drezina-1599179003.html
Захарова прокомментировала возвращение дипломатов в Россию на дрезине
Захарова прокомментировала возвращение дипломатов в Россию на дрезине
Лодки, катера, вертолеты были использованы российскими дипломатами для вывоза российских граждан в наиболее острый период пандемии, сообщила официальный... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:14
2021-02-26T21:14
олег сыромолотов
мария захарова
telegram (приложение)
москва
пхеньян
владивосток
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лодки, катера, вертолеты были использованы российскими дипломатами для вывоза российских граждан в наиболее острый период пандемии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне возвращения сотрудников российского посольства в Пхеньяне на дрезине.Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства.В прошлом году для вывоза россиян из-за рубежа была организована крупномасштабная кампания. Как сообщил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, из-за рубежа усилиями внешнеполитического и других ведомств были возвращены 313 тысяч человек, для этого из 138 стран мира было совершено более 550 вывозных авиарейсов.
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Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину
Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой.
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олег сыромолотов, мария захарова, telegram (приложение), москва, пхеньян, владивосток, в мире

Захарова прокомментировала возвращение дипломатов в Россию на дрезине

21:14 26.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лодки, катера, вертолеты были использованы российскими дипломатами для вывоза российских граждан в наиболее острый период пандемии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне возвращения сотрудников российского посольства в Пхеньяне на дрезине.

"Наши дипломаты возвращали российских граждан на лодках, на катерах, на вертолетах, за руку проводили. Ну вот и дипломатам тоже приходится проходить такой же путь, возвращаясь домой", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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Дипломат раскрыл подробности отъезда из КНДР на дрезине
Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства.
В прошлом году для вывоза россиян из-за рубежа была организована крупномасштабная кампания. Как сообщил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, из-за рубежа усилиями внешнеполитического и других ведомств были возвращены 313 тысяч человек, для этого из 138 стран мира было совершено более 550 вывозных авиарейсов.
 
Олег СыромолотовМария ЗахароваTelegram (приложение)МоскваПхеньянВладивостокВ мире
 
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