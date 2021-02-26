Захарова прокомментировала возвращение дипломатов в Россию на дрезине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лодки, катера, вертолеты были использованы российскими дипломатами для вывоза российских граждан в наиболее острый период пандемии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне возвращения сотрудников российского посольства в Пхеньяне на дрезине.
"Наши дипломаты возвращали российских граждан на лодках, на катерах, на вертолетах, за руку проводили. Ну вот и дипломатам тоже приходится проходить такой же путь, возвращаясь домой", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства.
В прошлом году для вывоза россиян из-за рубежа была организована крупномасштабная кампания. Как сообщил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, из-за рубежа усилиями внешнеполитического и других ведомств были возвращены 313 тысяч человек, для этого из 138 стран мира было совершено более 550 вывозных авиарейсов.