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Дипломат раскрыл подробности отъезда из КНДР на дрезине
Дипломат раскрыл подробности отъезда из КНДР на дрезине
Третий секретарь посольства КНДР Владислав Сорокин, который часть пути при возвращении на родину преодолел на дрезине, рассказал, как встретили его и коллег... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:50
2021-02-26T20:47
россия
дмитрий песков
москва
пхеньян
владивосток
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Третий секретарь посольства КНДР Владислав Сорокин, который часть пути при возвращении на родину преодолел на дрезине, рассказал, как встретили его и коллег пограничники.Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства. "Двигателем" несамоходной дрезины стал Сорокин."Про то, что якобы наши друзья корейские требуют вернуть тележку, я, честно говоря, слышу первый раз", - заявил Сорокин, отвечая на соответствующий вопрос."И, скорее всего, это неправда, хоты бы потому, что сейчас извне в КНДР не попадает ничего, границы заблокированы на ввоз товаров, на въезд людей, на любые средства транспорта", - добавил дипломат.Как ранее заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая, столь экзотический способ поездки российских дипломатов стал единственным приемлемым вариантом при возвращении из КНДР на родину. Она уточнила, что другим вариантом была бы поездка через китайский город Даньдун, но в таком случае дипломатам пришлось бы еще три недели оставаться на карантине, а затем ждать авиарейса в Москву, определенности с которым не было.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов видео с дрезиной и дипломатами, отметил, что дипломатическая служба лишь "кажется такой симпатичной, элегантной", а на самом деле она "очень сложная, суровая и напряженная", очень "терниста и сложна", и признал, что "бывают, наверное, и такие моменты".
https://ria.ru/20210226/drezina-1599075673.html
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60
Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину
Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой.
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россия, дмитрий песков, москва, пхеньян, владивосток, кндр (северная корея), в мире

Дипломат раскрыл подробности отъезда из КНДР на дрезине

17:50 26.02.2021 (обновлено: 20:47 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Третий секретарь посольства КНДР Владислав Сорокин, который часть пути при возвращении на родину преодолел на дрезине, рассказал, как встретили его и коллег пограничники.
Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства. "Двигателем" несамоходной дрезины стал Сорокин.

"У них (у пограничников) были такие лица, будто они каждый день видят эти тележки, что, конечно, не так. Нас тепло встретили, все были очень вежливы, корректно, быстро оформили, все необходимые процедуры произвели. Приняли у нас на сохранение эту тележку, помогли выгрузить из нее все", - рассказал журналистам Сорокин.

"Про то, что якобы наши друзья корейские требуют вернуть тележку, я, честно говоря, слышу первый раз", - заявил Сорокин, отвечая на соответствующий вопрос.
"И, скорее всего, это неправда, хоты бы потому, что сейчас извне в КНДР не попадает ничего, границы заблокированы на ввоз товаров, на въезд людей, на любые средства транспорта", - добавил дипломат.
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"Вы знаете, это примерно как в аэропорту тележка - не лучше и не хуже. Может быть, даже чуть получше, потому что хорошо сделали колеса, хорошо их смазали. Плюс я не один ее толкал, мне помогала коллега. Вполне по плечу", - сказал журналистам Сорокин.

Как ранее заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая, столь экзотический способ поездки российских дипломатов стал единственным приемлемым вариантом при возвращении из КНДР на родину. Она уточнила, что другим вариантом была бы поездка через китайский город Даньдун, но в таком случае дипломатам пришлось бы еще три недели оставаться на карантине, а затем ждать авиарейса в Москву, определенности с которым не было.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов видео с дрезиной и дипломатами, отметил, что дипломатическая служба лишь "кажется такой симпатичной, элегантной", а на самом деле она "очень сложная, суровая и напряженная", очень "терниста и сложна", и признал, что "бывают, наверное, и такие моменты".
 
РоссияДмитрий ПесковМоскваПхеньянВладивостокКНДР (Северная Корея)В мире
 
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