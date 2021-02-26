https://ria.ru/20210226/drezina-1599144093.html

Дипломат раскрыл подробности отъезда из КНДР на дрезине

Дипломат раскрыл подробности отъезда из КНДР на дрезине

Третий секретарь посольства КНДР Владислав Сорокин, который часть пути при возвращении на родину преодолел на дрезине, рассказал, как встретили его и коллег... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:50

2021-02-26T17:50

2021-02-26T20:47

россия

дмитрий песков

москва

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владивосток

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в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Третий секретарь посольства КНДР Владислав Сорокин, который часть пути при возвращении на родину преодолел на дрезине, рассказал, как встретили его и коллег пограничники.Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства. "Двигателем" несамоходной дрезины стал Сорокин."Про то, что якобы наши друзья корейские требуют вернуть тележку, я, честно говоря, слышу первый раз", - заявил Сорокин, отвечая на соответствующий вопрос."И, скорее всего, это неправда, хоты бы потому, что сейчас извне в КНДР не попадает ничего, границы заблокированы на ввоз товаров, на въезд людей, на любые средства транспорта", - добавил дипломат.Как ранее заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая, столь экзотический способ поездки российских дипломатов стал единственным приемлемым вариантом при возвращении из КНДР на родину. Она уточнила, что другим вариантом была бы поездка через китайский город Даньдун, но в таком случае дипломатам пришлось бы еще три недели оставаться на карантине, а затем ждать авиарейса в Москву, определенности с которым не было.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов видео с дрезиной и дипломатами, отметил, что дипломатическая служба лишь "кажется такой симпатичной, элегантной", а на самом деле она "очень сложная, суровая и напряженная", очень "терниста и сложна", и признал, что "бывают, наверное, и такие моменты".

https://ria.ru/20210226/drezina-1599075673.html

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598801757.html

россия

москва

пхеньян

владивосток

кндр (северная корея)

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Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой. 2021-02-26T17:50 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, дмитрий песков, москва, пхеньян, владивосток, кндр (северная корея), в мире