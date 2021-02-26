https://ria.ru/20210226/drezina-1599113128.html

Российские дипломаты, покинувшие КНДР на дрезине, вернулись в Москву

Российские дипломаты, покинувшие КНДР на дрезине, вернулись в Москву

Российским дипломатам, покидающим КНДР, пришлось пересекать границу на самодельной дрезине. Путешествие прошло удачно, они уже прилетели в Москву. Как заметил... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:32

2021-02-26T15:32

2021-02-26T16:33

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российским дипломатам, покидающим КНДР, пришлось пересекать границу на самодельной дрезине. Путешествие прошло удачно, они уже прилетели в Москву. Как заметил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дипломатическая служба иногда бывает очень сложной.Видеозапись того, как сотрудники российского посольства вместе с семьями уезжают из КНДР, опубликовал накануне МИД в своем Telegram-канале. Там пояснили, что в такой ситуации дипломаты оказались из-за строгих мер, введенных северокорейскими властями в условиях пандемии коронавируса.Всего в группе было восемь человек, единственным мужчиной оказался третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя. Сорокину и пришлось больше километра толкать несамоходную тележку по железной дороге, в том числе по мосту через реку Туманная.На пограничной станции Хасан, уже на российской территории, дипломатов встретили коллеги из представительства МИД во Владивостоке. Автобус, предоставленный администрацией Приморского края, доставил их в аэропорт, откуда группа вылетела в Москву."Суровая служба"Ситуацию с покидающими КНДР дипломатами попросили прокомментировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. "Единственный приемлемый вариант"В российском посольстве в Пхеньяне рассказали, что дипломаты впервые возвращались на родину таким необычным образом."Прежде сотрудники посольства пересекали границу традиционным способом. Однако ситуация сейчас сложилась таким образом, что это был единственный приемлемый вариант, он был сопряжен с определенными трудностями, но все прошло благополучно", — сказала пресс-атташе посольства Анастасия Черницкая.Другим вариантом, по ее словам, была бы поездка через китайский город Даньдун, но тогда дипломатам пришлось бы еще три недели оставаться на карантине, а затем ждать авиарейса в Москву. Однако у них не было времени на ожидание — детей требовалось срочно отправить в Россию по медицинским показаниям. Поэтому единственным выходом оказалась дрезина."Путь на дрезине занял около часа. Погода для поездки была благоприятной. Ожидали, что будет сильный ветер, поскольку на этом участке местность открыта, часто бывает ветрено, но в этот раз удача была на нашей стороне", — добавила пресс-атташе.Откуда взялась дрезинаЧерницкая рассказала также, что дрезину сделали мастера совместного предприятия России и КНДР "РасонКонТранс", а корейцы покрасили ее, установили кресло для детей и обтянули ручку тканью, чтобы было не холодно держаться."За это мы очень признательны. Граница была пересечена достаточно экзотическим способом, но российские дипломаты, работающие в Северной Корее, — люди выносливые и закаленные. К трудностям им не привыкать, и оптимизма они не теряют", — сказала пресс-атташе.В СП "РасонКонТранс" объяснили, что построили дрезину специально для подобных экстренных случаев. До сих пор ее использовали только один раз."У нас заболел сотрудник, и его эвакуировали в экстренном порядке так же через мост Дружбы на этой дрезине", — рассказал представитель компании.Сказать, понадобится ли дрезина для перевозки людей в будущем, он не смог.Модернизировать дрезину пока нет необходимости, это подручное средство, которое нужно только для краткосрочной перевозки через мост, добавил он.

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598801757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/kitay-1586626266.html

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Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой. 2021-02-26T15:32 true PT0M30S

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, пхеньян, в мире